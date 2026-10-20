Policija istražuje jumbo vreće s otpadom na Kukuljanovu. Sve ogradili trakom i rampom

Trojica komunalnih redara Grada Bakra jutros su bila na terenu, sve su posnimili i napravili zapisnik te poslali nadležnim inspekcijama. Analizom će se vidjeti što se nalazi u tim vrećama, odnosno o kojoj je vrsti otpada riječ, ne možemo nagađati ovako napamet, bez dokaza, dok sve ne istražimo.