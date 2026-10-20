ne zna se porijeklo
Policija istražuje jumbo vreće s otpadom na Kukuljanovu. Sve ogradili trakom i rampom
Na lokaciji iznad naselja Kukuljanovo pronađene su jumbo vreće sa smrvljenim otpadom kojem se još uvijek ne zna podrijetlo.
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Tijekom jutra započela je policijska istraga na lokaciji iznad naselja Kukuljanovo, u blizini Rijeke, gdje su pronađene jumbo vreće sa smrvljenim otpadom za koji se još uvijek ne zna podrijetlo, piše Novi list.
Policija je lokaciju ogradila trakama, a prilaz zatvorila rampom.
“Slike govore same za sebe”
Podsjetimo, na vreće s otpadom na Kukuljanovu prva je upozorila Građanska inicijativa Zaustavimo devastaciju Like. Objavili su fotografije koje pokazuju, kako ističu, da pronađene vreće s otpadom izgledaju isto kao one u Gospiću kod silosa.
“Slike govore same za sebe. Otpad je identičan onome iz Gospića – mljevena plastika, koktel smeća. Posebno je zabrinjavajuće što se na fotografijama iz 2019. i 2020. godine vidi da je na istoj lokaciji bilo puno više vreća nego danas.
Gdje je završio taj otpad i što se s njim dogodilo? To su pitanja na koja treba dobiti odgovore,” navode iz Građanske inicijative.
“Ovakve stvari ne smijemo ignorirati. Građani imaju pravo znati što se nalazi u njihovoj okolini i postoji li opasnost za njihovo zdravlje. Priroda nije ničije odlagalište! Zaustavimo devastaciju Like, ali i cijele Hrvatske,” napisali su.
Nadalje, kako kažu u Građanskoj inicijativi Zaustavimo devastaciju Like, dojavu su dobili od građana, koji su s tom informacijom upoznati već godinu i pol, ali se nisu javljali dok se nije pojavila situacija sa sličnim otpadom u Lici.
Članovi Inicijative u subotu su poslali prijave DORH-u, Državnom inspektoratu, policiji, Gradu Bakru, Ministarstvu zaštite okoliša kao i svim drugim nadležnim institucijama.
Jučer je jedan od članova bio na terenu s komunalnim redarima Grada Bakra, koji su sve zabilježili i fotografirali te najavili poduzimanje potrebnih radnji, kao i prijave nadležnima.
Klarić: Sve smo posnimili, napravit ćemo analizu
Upit o čemu je riječ upućen je i Gradu Bakru.
"Radi se o zemljištu u privatnom vlasništvu fizičkih osoba i jednom dijelu vlasništva tvrtke koja je u stečaju. Vide se i betonski elementi spremni za izgradnju hale, koji se tamo nalaze duže vrijeme, kao i nekoliko jumbo vreća.
Trojica komunalnih redara Grada Bakra jutros su bila na terenu, sve su posnimili i napravili zapisnik te poslali nadležnim inspekcijama. Analizom će se vidjeti što se nalazi u tim vrećama, odnosno o kojoj je vrsti otpada riječ, ne možemo nagađati ovako napamet, bez dokaza, dok sve ne istražimo.
Dojava je došla od građana, mi smo provjerili vlasništvo zemljišta i napravili što trebamo, a sada se ide u daljnji tijek postupanja", rekao je gradonačelnik Grada Bakra Tomislav Klarić.
Dodaje kako je otpad pronađen na dijelu iznad naselja Kukuljanovo.
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