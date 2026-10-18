Dalmatinski gradovi pred kolapsom: Trogir, Makarska i Kaštela u borbi s otpadom

Supetar je uspostavio sustav prikupljanja otpada na kućnom pragu i reciklažno dvorište, a u kolovozu ove godine evidentirano je 19.478 pražnjenja spremnika. Grad ističe da je novi sustav organizacijski i financijski zahtjevniji, uz rast troškova rada, goriva, održavanja vozila i odlaganja otpada, na koje se od 1. siječnja 2025. obračunava i zakonska naknada.