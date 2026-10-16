TVRTKA CE-ZA-R
Pripuzovi odvjetnici: Nijedan kilogram opasnog otpada u 20 godina nije uvezao u Hrvatsku
Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću ponovno je odgođena nakon što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak javne nabave za uklanjanje oko 4500 tona otpada.
Do poništenja je došlo nakon povlačenja CIOS Grupe, povezane s poduzetnikom Petrom Pripuzom, iz odabrane zajednice ponuditelja. Odluka je uslijedila nakon proširenja USKOK-ove istrage u kojoj je obuhvaćen i član Uprave tvrtke CE-ZA-R Željko Teufel, a kojeg se sumnjiči za nepravilnosti povezane s odlaganjem otpada u Benkovcu.
O okolnostima povlačenja iz postupka javne nabave, povezanosti CIOS Grupe s istragom i optužbama koje se posljednjih tjedana iznose u javnosti govorili su pravni zastupnici tvrtke Ivan Stanić i Nikola Mandić u Intervjuu tjedna Media servisa, koji je vodio Sven Tubak.
"Kazneni postupak apsolutno nevezan za Gospić"
Odbacili su tvrdnje o povezanosti CE-ZA-R-a s onečišćenjem u Gospiću, naglašavajući da se istraga koja obuhvaća njihovu tvrtku odnosi na drugu lokaciju.
Stanić je upozorio da se u javnosti, prema njegovu mišljenju, iznose brojne netočne informacije i optužbe na račun CIOS Grupe, zbog čega su odlučili javno objasniti svoju poziciju.
"U pogledu odgovornosti, mi tu imamo kazneni postupak koji je apsolutno nevezan za lokaciju Gospić, vezano za CE-ZA-R, vezano za odgovornu osobu iz tvrtke. Ne govori se o nikakvom ekocidu, ne govori se o trovanju vode, stanovnika Like i tako dalje. To je vezano za nešto sasvim drugo. Naravno, mi bismo to do u detalje željeli s vama podijeliti, međutim imamo odredbe Zakona o kaznenom postupku koje jesu takve kakve jesu", rekao je Stanić.
Nikola Mandić objasnio je da je odluka o povlačenju iz odabrane zajednice ponuditelja donesena kako bi se izbjegle dodatne komplikacije u postupku sanacije, ali i spriječilo daljnje povezivanje CE-ZA-R-a s nastankom onečišćenja u Gospiću.
"Mi ne možemo pobiti činjenice da je protiv CE-ZA-R-a otvorena istraga. Kada bi CE-ZA-R ostao u zajednici ponuditelja, on bi na neki način bio u suprotnosti s onim što se trenutno u istrazi očekuje. Vama se ovdje kose dvije stvari - ako je nekakva lokacija predmet istrage i kaznenog postupka, onda se u svakom slučaju neko vrijeme tu ne bi smjelo ništa raditi, trebalo bi zaštititi to područje i jasno utvrditi što se tu točno dogodilo", kazao je Mandić.
"Struka je ta koju se ne čuje"
Naglasio je da postupak povezan s odlaganjem otpada u Benkovcu treba jasno razlikovati od slučaja ilegalnog odlagališta u Gospiću. Dodao je da je sanacija otpada u interesu građana te da CE-ZA-R svojim sudjelovanjem ne želi otežavati provedbu postupka.
Stanić smatra da je pitanje sanacije otpada u Gospiću postalo i politički problem, zbog čega upozorava da se u javnim raspravama nedovoljno čuje mišljenje stručnjaka.
"Nažalost, u tom košmaru koji je takav kakav je, struka je ta koju se ne čuje, struka je ta koja nema... Ono što CE-ZA-R i CIOS grupacija svojim nastojanjima svakodnevno proklamiraju jest da treba pustiti struci da rješava problem sanacije otpada", rekao je Stanić.
Nakon što je CIOS Grupa objavila odluku o povlačenju, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen izvijestili su da će se nakon isteka desetodnevnog žalbenog roka pokrenuti novi, žurni postupak javne nabave za uklanjanje otpada.
Mandić je potvrdio da CIOS Grupa, odnosno CE-ZA-R, ni u skorijoj budućnosti ne namjerava sudjelovati u sanaciji odlagališta u Gospiću.
"Možda se konačno na tržištu uvede red u gospodarenje otpadom, što najviše odgovara CIOS grupaciji. To će sigurno njima biti najviše u interesu", poručio je Mandić.
Istraga zbog otpada u Benkovcu
Povlačenju CIOS Grupe prethodilo je uhićenje Željka Teufela, člana Uprave CE-ZA-R-a, u sklopu proširenja USKOK-ove istrage. Prema sumnjama istražitelja, Teufel je zajedno s Josipom Šincekom, protivno ugovoru o preuzimanju i oporabi neopasnog otpada, dogovorio odnosno naložio da se otpad odlaže na lokaciji u Benkovcu umjesto u Gospiću.
Istražitelji sumnjaju da je na taj način u Benkovac dovezen otpad u približno 330 kamiona. Riječ je o navodima iz istrage, a ne o pravomoćno utvrđenoj odgovornosti osumnjičenih.
Teufel je tijekom ispitivanja odbacio odgovornost za djela koja mu se stavljaju na teret, a USKOK za njega nije zatražio određivanje istražnog zatvora.
Stanić je objasnio da postupak još nije u fazi u kojoj bi se moglo govoriti o utvrđenoj krivnji te da zbog zakonskih ograničenja ne može iznositi sve pojedinosti obrane.
"U tom postupku doneseno je rješenje o provođenju istrage koje još uvijek nije postalo pravomoćno. Da bih vam odgovorio na onu srž vašeg pitanja, nažalost, morao bih zadrijeti u nešto što ne mogu. Ono što možemo reći jest da je taj dio vezan samo za lokaciju Benkovac, kao što smo vidjeli na koncu iz priopćenja USKOK-a. Gospodin Teufel se branio, kao što smo ranije i naveli, on je negirao odgovornost, a u rješenju o provođenju istrage navedene su određene dokazne radnje koje će se provesti", rekao je Stanić.
Slučaj je izazvao i političke reakcije. Oporbene stranke kritizirale su vladajuće zbog odabira zajednice ponuditelja u kojoj je sudjelovala CIOS Grupa za sanaciju otpada u Gospiću, posebno nakon proširenja USKOK-ove istrage. U političkim raspravama pritom se često spominje i poduzetnik Petar Pripuz, s kojim se povezuje CIOS Grupa.
"Sav otpad odvozio se u Benkovac"
Mandić je odbacio tvrdnje kojima se Pripuza i CE-ZA-R povezuje s onečišćenjem u Gospiću. Ustvrdio je da se aktivnosti CE-ZA-R-a koje su predmet istrage odnose na prijevoz neopasnog otpada u Benkovac, a ne na odlaganje opasnog otpada u Lici.
"U ovim istragama koje su pokrenute utvrdilo se da to nije tako. Nesporno je da su određene firme vozile otpad u određenom pravcu, nesporno je da CE-ZA-R nema nikakve veze s Gospićem, nesporno je da je CE-ZA-R sav svoj otpad vozio u Benkovac i da se radi o neopasnom otpadu koji nema veze sa zagađenjem stanovništva bilo Like bilo Benkovca. Praktički mjesec dana se priča u raznoraznim konstelacijama o Petru Pripuzu kao krovnom čovjeku koji zagađuje Hrvatsku - potpuno pogrešno. Priča se o uvozu otpada iz Italije - nijednu tonu, nijednu kilu opasnog otpada CE-ZA-R nije u 20 godina uvezao u Hrvatsku", zaključio je Mandić.
Unatoč povlačenju CIOS Grupe i najavi novog postupka javne nabave, pitanje uklanjanja približno 4500 tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću ostaje neriješeno. Stanovnici tog područja i dalje čekaju početak sanacije, dok se paralelno nastavljaju istražni postupci povezani s nezakonitim gospodarenjem otpadom.
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