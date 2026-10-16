Pripuzovi odvjetnici: Nijedan kilogram opasnog otpada u 20 godina nije uvezao u Hrvatsku

"U tom postupku doneseno je rješenje o provođenju istrage koje još uvijek nije postalo pravomoćno. Da bih vam odgovorio na onu srž vašeg pitanja, nažalost, morao bih zadrijeti u nešto što ne mogu. Ono što možemo reći jest da je taj dio vezan samo za lokaciju Benkovac, kao što smo vidjeli na koncu iz priopćenja USKOK-a. Gospodin Teufel se branio, kao što smo ranije i naveli, on je negirao odgovornost, a u rješenju o provođenju istrage navedene su određene dokazne radnje koje će se provesti", rekao je Stanić.