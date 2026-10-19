Bušić: Ni Istra ni Našice nemaju transparentne podatke o analizama gospićkog otpada

''U tijeku je postupak odvoženja neopasnog otpada u vrećama prema Istri i Našicama. Upozoravali smo da nam je bitno da taj postupak bude transparentan, no nažalost – niti Istra niti Našice nemaju transparentne podatke o analizama tog otpada'', kazao je Bušić. Poručio je i kako u GI ''Gospić je naš dom'' čekaju daljnje odluke iako ističu da nisu zadovoljni te ocjenjuju da je postupak netransparentan i da struka nije dovoljno uključena.