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VIDEO / Porezna objavila upute za novi registar stanovništva. Evo kako provjeriti svoje podatke
Porezna uprava pozvala je u četvrtak građane na provjeru podataka u Središnjem registru stanovništva, koji od iduće godine godine služi kao glavni temelj za ostvarivanje njihovih socijalnih i drugih prava.
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Na mrežnim stranicama Porezne uprave objavljene su video upute za korištenje aplikacije Središnjeg registra stanovništva (SRS).
Upute možete provjeriti i OVDJE.
Video upute građanima prikazuju kako se prijaviti u sustav putem e-Građana te pregledati podatke evidentirane u registru.
Građani mogu saznati kako pregledati svoje opće podatke, podatke o obrazovanju, osiguranjima, stanovanju i kućanstvu, kao i kako podnijeti ili izmijeniti dobrovoljnu izjavu te zatražiti i pregledati potvrdu iz registra.
S obzirom na važnost točnosti podataka u Središnjem registru stanovništva, Porezna uprava poziva građane da provjere svoje evidentirane podatke te se upoznaju sa sadržajem registra.
Porezna uprava prošli tjedan je izvijestila da je više od 140 tisuća građana u zadnja dva mjeseca posjetilo Središnji registar stanovništva putem sustava e-Građani te su provjerili svoje osobne podatke.
Riječ je o elektroničkom registru Porezne uprave koji na jednom mjestu objedinjuje podatke o stanovništvu, koje različita državna tijela već vode u svojim službenim evidencijama, kao što su matične knjige, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.
Registar podataka o stanovništvu i kućanstvima trebao bi pridonijeti pojednostavnjenju ostvarivanja prava građana, smanjenju administrativnih opterećenja, povećanju kvalitete službenih evidencija te učinkovitijem radu javnopravnih tijela, navode iz PU, dodajući i da taj registar zamjenjuje dosadašnji desetogodišnji popis stanovništva.
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