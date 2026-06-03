BEZ PODATAKA O IMOVINI
Središnji registar stanovništva dostupan građanima: Svi podaci na jednom mjestu
Od 1. lipnja građanima je putem sustava e-Građani dostupan Središnji registar stanovništva, nova elektronička evidencija koja objedinjuje podatke iz više državnih registara.
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Registar sadržava osnovne osobne podatke poput OIB-a, imena i prezimena, podataka o roditeljima, djeci, bračnom ili partnerskom statusu, invalidnosti, osiguranju, skrbnicima, obrazovanju i zaposlenju.
U njega se mogu dodavati i podaci o izvanbračnoj zajednici, neformalnom životnom partnerstvu te članovima kućanstva koji nisu automatski evidentirani.
Cilj registra je smanjiti administraciju i građanima olakšati ostvarivanje prava, primjerice na stipendije, socijalne naknade, dječji doplatak ili druga prava iz nadležnosti državnih tijela.
Umjesto prikupljanja brojnih potvrda, institucije će potrebne podatke moći preuzimati iz registra, javlja HRT.
Možete ispraviti pogreške
Podaci se automatski preuzimaju iz više službenih izvora, među kojima su MUP, Ministarstvo rada, Ministarstvo pravosuđa, Državna geodetska uprava, HZJZ, HZMO i HZZO.
Građani ih mogu provjeriti putem e-Građana ili osobnim dolaskom u Poreznu upravu.
Ako primijete netočnost ili nedostatak, mogu zatražiti ispravak.
Promjene se ne unose izravno u registar, nego ih prvo mora potvrditi nadležna institucija koja vodi izvorne podatke.
Bez podataka o imovini
Građani u registru ne mogu vidjeti podatke o svojoj imovini. Pristup podacima imaju samo ovlaštene institucije i to isključivo u opsegu koji im je potreban za zakonom određenu svrhu. Svaki pristup se evidentira, uključujući podatak tko je, kada i zašto pristupio određenim informacijama.
Javno će biti dostupni samo statistički podaci, primjerice o broju stanovnika ili razini obrazovanja na nekom području, bez mogućnosti identifikacije pojedinaca.
Podaci u registru čuvat će se trajno i neće ih biti moguće brisati. Iz Porezne uprave pozivaju građane da provjere svoje podatke i prijave eventualne pogreške putem e-Građana, korisničke podrške ili osobnim dolaskom u ispostavu.
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