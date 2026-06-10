komentar iz porezne uprave
Antolković o Registru stanovništva: Na jednom mjestu vam je sve dostupno, nema više dragocjenog gubljenja vremena
Mateja Antolković uz Porezne uprave gostovala je u N1 studiju uživo gdje je komentirala Središnji registar stanovništva.
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Antolković govoreći o Središnjem registru ističe: "Ono što volimo naglasiti na početku je da je sam središnji registar stanovništva - registar za budućnost. Znači, on je službena vođena evidencija podataka o osobama sadržanih iz izvora podataka koje se nalaze u samom registru."
Registar je bio potreban, tvrdi, zato što želimo digitalizirati, unaprijediti, modernizirati javnu upravu, državnu upravu, i staviti sve podatke koji su dostupni u ostalim registrima na jedno mjesto.
Antolković naglašava da više nema potrebe da građani odlaze u mnoge institucije, da traže svoje potvrde, skupljaju dokumentaciju, gube svoje dragocjeno slobodno vrijeme, nego na jednom mjestu mogu dobiti sve podatke koji su im potrebni i koji se nalaze u samom registru.
"Isto tako i za korisnike, to jest državna tijela, javnopravna tijela i ostali koji će koristiti te podatke iz samog registra, da na jednom mjestu im je sve to dostupno, da ne moraju komunicirati s različitim institucijama i dugotrajno pribavljati dokumentaciju, to jest podatke koji su im potrebni u njihovom djelokrugu, to jest za njihovo postupanje", naglašava.
Antolković kaže kako sami građani mogu putem usluge e-Građani ili osobnim odlaskom u Poreznu upravu dobiti podatke koji su sadržani u Središnjem registru stanovništva: "Na jednom mjestu će im sve biti dostupno, sve ono što je preuzeto od strane izvora podataka."
"Isto tako, i svi korisnici podataka će od 01. 01. 2027. godine pristupom podacima Središnjeg registra stanovništva moći dobiti, to jest izvući te podatke, određeni set podataka koji im je potreban za njihovo postupanje".
"Znači, više nema da ćete vi morati ići, ne znam, za potrebe nekakvih socijalnih postupaka, ili studenti, recimo, za stipendije, da će oni morati ići na različite institucije, tražiti određene potvrde, nego će sada biti zaista sve dostupno na jednom mjestu, sve ono što je preuzeto i što sami građani mogu s izjavama dopuniti", naglašava Antolković.
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