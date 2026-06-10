Antolković o Registru stanovništva: Na jednom mjestu vam je sve dostupno, nema više dragocjenog gubljenja vremena

"Isto tako i za korisnike, to jest državna tijela, javnopravna tijela i ostali koji će koristiti te podatke iz samog registra, da na jednom mjestu im je sve to dostupno, da ne moraju komunicirati s različitim institucijama i dugotrajno pribavljati dokumentaciju, to jest podatke koji su im potrebni u njihovom djelokrugu, to jest za njihovo postupanje", naglašava.