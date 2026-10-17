Dobre vijesti za umirovljenike: Ovaj hrvatski grad objavio iznose božićnica

To znači da su prosječni tromjesečni prihodi kućanstva do 600 eura za samca, do 900 eura za dvočlano kućanstvo, do 1080 eura za tročlano kućanstvo, do 1260 eura za četveročlano kućanstvo, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda kućanstva za svakog člana povećava se za 150 eura.