Novac i nezaposlenima
Dobre vijesti za umirovljenike: Ovaj hrvatski grad objavio iznose božićnica
Grad Rijeka i ove godine povodom božićno-novogodišnjih blagdana dodjeljuje blagdansku potporu umirovljenicima, starijim osobama bez osobnog prihoda i primateljima nacionalne naknade za starije osobe, te dugotrajno nezaposlenim starijim osobama.
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Grad je izvijestio da će njegov Upravni odjel za socijalne politike, zdravstvo i branitelje blagdansku potporu od 150 eura izravno uplatiti na bankovne ili zaštićene račune građanima iz tri skupine.
To se odnosi na građane koji u ovoj godini ostvaruju pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove umirovljenika, pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove starijih osoba bez osobnog prihoda i pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove korisnika nacionalne naknade za starije osobe.
Oni ne moraju podnositi zahtjev za dobivanje blagdanske potpore.
Blagdansku potporu od 120 eura mogu dobiti umirovljenici, osobe starije životne dobi bez osobnog prihoda i primatelji nacionalne naknade za starije osobe koji u 2026. ne ostvaruju pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove od Grada Rijeke, te dugotrajno, odnosno neprekidno u posljednjih godinu dana nezaposlene osobe starije od 50 godina.
Uvjeti su da imaju prebivalište u Rijeci, da nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu nekretninu osim eventualno one koju koriste za stanovanje, te ispunjavaju uvjet prihoda kućanstva iz Odluke o socijalnoj skrbi.
To znači da su prosječni tromjesečni prihodi kućanstva do 600 eura za samca, do 900 eura za dvočlano kućanstvo, do 1080 eura za tročlano kućanstvo, do 1260 eura za četveročlano kućanstvo, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda kućanstva za svakog člana povećava se za 150 eura.
Ti građani trebaju podnijeti zahtjev za dobivanje Blagdanske potpore u razdoblju od 19. listopada do 4. prosinca 2026.
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