"zlonamjerno, neodgovorno"
Pripuz prozvao Troskota: "Jeste li spremni javno se ispričati?"
Vlasnik C.I.O.S. Grupe Petar Pripuz u petak je u priopćenju odbacio tvrdnje saborskoga zastupnika Mosta Zvonimira Troskota za tvrtku CE-ZA-R, nazvao ih zlonamjernim i populističkim te naglasio da njegova poduzeća u gospodarenju otpadom posluju u skladu sa zakonom.
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Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot nedavno je zatražio da DORH istraži moguću ulogu CE-ZA-R-a u sanaciji Gospića.
"Zbog Vaših netočnih, obmanjujućih, zlonamjernih i neodgovornih izjava obvezan sam odgovoriti svim raspoloživim i pravnim sredstvima radi zaštite ugleda, profesionalnog djelovanja i poslovanja poduzeća koja su u mom vlasništvu", poručio je Petar Pripuz, naglasivši da ta poduzeća posluju isključivo u skladu sa svim zakonskim odredbama u gospodarenju otpadom.
"Pritom odbacujem svako vaše neutemeljeno nastojanje prema bilo kojoj članici Grupe i za bilo kakav oblik sudjelovanja u ekocidu pa tako i uz ovaj koji je u središtu aktualnih, ponajviše političkih zbivanja", dodao je Pripuz.
Također je istaknuo da tvrtka CE-ZA-R nije isporučivala niti istovarivala opasan ili neopasan otpad u Gospiću.
Troskota je upitao brine li se za zdravlje stanovnika i kvalitetu života građana Gospića ili tko će taj problem rješavati u operativnom smislu.
"Ako se pokaže da Vaše tvrdnje nisu točne i da ste njima uznemiravali i obmanjivali javnost, jeste li se spremni javno ispričati nama, koje ste u svojim istupima oklevetali, ali i građanima Gospića", upitao je.
Dodao je da njegovo društvo pozorno prati sve izjave koje pojedinci ili skupine iznose o predmetnoj problematici u medijskom prostoru te pozvao medije da provjere utemeljenost navoda. To će, smatra, doprinijeti jasnom utvrđivanju subjekata koji svojim navodima čine kazneno djelo.
Dodao je kako će njegovo društvo u nedostatku takvog postupanja protiv odgovornih poduzeti odgovarajuće pravne radnje.
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