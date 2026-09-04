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"zlonamjerno, neodgovorno"

Pripuz prozvao Troskota: "Jeste li spremni javno se ispričati?"

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Hina
|
04. ruj. 2026. 18:25
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pxl troskot pripuz
Patrik Macek, Matija Habljak / Pixsell

Vlasnik C.I.O.S. Grupe Petar Pripuz u petak je u priopćenju odbacio tvrdnje saborskoga zastupnika Mosta Zvonimira Troskota za tvrtku CE-ZA-R, nazvao ih zlonamjernim i populističkim te naglasio da njegova poduzeća u gospodarenju otpadom posluju u skladu sa zakonom.

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Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot nedavno je zatražio da DORH istraži moguću ulogu CE-ZA-R-a u sanaciji Gospića. 

"Zbog Vaših netočnih, obmanjujućih, zlonamjernih i neodgovornih izjava obvezan sam odgovoriti svim raspoloživim i pravnim sredstvima radi zaštite ugleda, profesionalnog djelovanja i poslovanja poduzeća koja su u mom vlasništvu", poručio je Petar Pripuz, naglasivši da ta poduzeća posluju isključivo u skladu sa svim zakonskim odredbama u gospodarenju otpadom.

"Pritom odbacujem svako vaše neutemeljeno nastojanje prema bilo kojoj članici Grupe i za bilo kakav oblik sudjelovanja u ekocidu pa tako i uz ovaj koji je u središtu aktualnih, ponajviše političkih zbivanja", dodao je Pripuz.

Također je istaknuo da tvrtka CE-ZA-R nije isporučivala niti istovarivala opasan ili neopasan otpad u Gospiću.

Troskota je upitao brine li se za zdravlje stanovnika i kvalitetu života građana Gospića ili tko će taj problem rješavati u operativnom smislu.

"Ako se pokaže da Vaše tvrdnje nisu točne i da ste njima uznemiravali i obmanjivali javnost, jeste li se spremni javno ispričati nama, koje ste u svojim istupima oklevetali, ali i građanima Gospića", upitao je.

Dodao je da njegovo društvo pozorno prati sve izjave koje pojedinci ili skupine iznose o predmetnoj problematici u medijskom prostoru te pozvao medije da provjere utemeljenost navoda. To će, smatra, doprinijeti jasnom utvrđivanju subjekata koji svojim navodima čine kazneno djelo.

Dodao je kako će njegovo društvo u nedostatku takvog postupanja protiv odgovornih poduzeti odgovarajuće pravne radnje.

Teme
afera otpad ce-za-r gospić gospodarenje otpadom petar pripuz zvonimir troskot

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