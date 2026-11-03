nedostatak osobnih asistenata
Stopostotni invalid prozvao Ružića: "Njemu je ovo možda Skandinavija, nama nije i neće biti dok ljudi kao on odlučuju o našim sudbinama”
Najavljeno povećanje cijene sata osobne asistencije s 11 na 14 eura neće samo po sebi riješiti nedostatak asistenata ni korisnicima osigurati potrebnu pomoć, smatra stopostotni invalid Ivan Milatić iz Rijeke. U Novom je danu kod našeg Borne Šmer kritizirao sustav socijalne skrbi i upozorio da korisnici ostaju bez podrške kada njihov asistent ode na bolovanje ili godišnji odmor.
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Milatić smatra da se u javnosti stvara pogrešna slika o primanjima osobnih asistenata jer se cijena sata usluge poistovjećuje s novcem koji radnici dobivaju na plaći.
Naglasio je da najavljeni iznos ne znači da će asistenti dobivati 14 eura po satu rada.
"Istina je puno drugačija, puno je manje to povećanje i treba ljudima prestati lagati”, poručio je.
Cijena sata usluge obuhvaća troškove pružanja osobne asistencije, a ne samo neto plaću zaposlenika. Iz tih sredstava financiraju se plaće i doprinosi te drugi troškovi organizacije usluge. Milatić smatra da su primanja asistenata preniska za zahtjevnost posla i da bez njihova znatnijeg povećanja neće biti moguće privući dovoljno radnika. Skeptičan je i prema rokovima provedbe najavljenih promjena. Tvrdi da već mjesecima sluša obećanja o povećanju cijene usluge i većim plaćama, ali da izostaju konkretni odgovori o početku primjene.
Kad asistent izostane, zamjene nema
Kao jedan od najvećih problema izdvojio je neosiguravanje zamjena tijekom bolovanja i godišnjih odmora. Govoreći o vlastitom iskustvu, naveo je da mu se iz udruge preko koje koristi uslugu odgovaralo da nema novca za zamjenskog radnika.
"Ako se čovjek razbolio, ja asistenta nemam, jer zamjene nema”, rekao je Milatić. Smatra da sustav korisnika previše veže uz jednu osobu, bez pouzdanog rješenja za njezinu odsutnost.
"Vi ste osuđeni na jednu osobu. Kad je ta osoba bolesna ili kad ona mora, a mora ići na godišnji i tako dalje, onda ste jednostavno bez osobnog asistenta i to sustav nije briga”, poručio je. Dodao je da se odgovornost za pronalaženje rješenja tako prebacuje na korisnike.
Traži sustav dostupnih zamjena
Milatić podržava mogućnost zapošljavanja asistenata u javnim ustanovama, ali smatra da je nužno organizirati i mrežu radnika koji mogu zamijeniti odsutne kolege. Kao moguće rješenje naveo je registar dostupnih asistenata koji bi omogućio da se korisniku pronađe druga osoba kada njegov redoviti asistent ne može raditi.
Upozorio je i da mnogi korisnici nemaju mogućnost javno govoriti o svojim problemima niti se samostalno izboriti za pomoć.
"Ja, kao što se može primijetiti, znam artikulirati svoje probleme, ali znate koliko ih još može? Na ovaj način vrlo malo”, kazao je. Oštro je kritizirao i ministrove usporedbe hrvatskog socijalnog sustava sa skandinavskim zemljama. "On može pričati da je ovo Skandinavija, kad je njemu Skandinavija. Ali nama koji smo najranjivija skupina društva nama to nije Skandinavija i neće biti”, zaključio je Milatić.
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