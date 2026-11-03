Stopostotni invalid prozvao Ružića: "Njemu je ovo možda Skandinavija, nama nije i neće biti dok ljudi kao on odlučuju o našim sudbinama”

"Ja, kao što se može primijetiti, znam artikulirati svoje probleme, ali znate koliko ih još može? Na ovaj način vrlo malo”, kazao je. Oštro je kritizirao i ministrove usporedbe hrvatskog socijalnog sustava sa skandinavskim zemljama. "On može pričati da je ovo Skandinavija, kad je njemu Skandinavija. Ali nama koji smo najranjivija skupina društva nama to nije Skandinavija i neće biti”, zaključio je Milatić.