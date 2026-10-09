afera gospić
Selak Raspudić prozvala Milanovića i Plenkovića: "Jedan stoji po strani, a drugi nam prodaje priču o blagostanju"
Predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić gostovala je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak, gdje je komentirala proširenje istrage o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću.
Selak Raspudić istaknula je da je ključno utvrditi postoji li povezanost osoba obuhvaćenih istragom s politikom.
"Za nas u politici važna je prije svega ona karika koja i dalje nedostaje, a to je na koji su način svi ti ljudi na koje se istraga sada proširuje povezani s politikom. Zašto smo ovoliko dugo čekali i tko je omogućio da se institucije zaobilaze i da nema konkretnih sankcija za ilegalno odlaganje otpada?" upitala je.
"Mi nemamo odgovor na čitav niz pitanja, a jedno od ključnih, zbog kojih smo uputili optužbe Europskoj komisiji, jest način na koji funkcionira lanac uvoza, izvoza i odvoza otpada na razini cijele Europske unije", rekla je.
"Ili SOA nije odradila svoj posao ili netko laže"
Posebno se osvrnula na informacije da je Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) još ranije raspolagala saznanjima o nezakonitom odlaganju otpada, dok su najviši državni dužnosnici demantirali da su o tome bili obaviješteni.
"SOA je sigurnosna agencija i trebala bi znati što se uvozi u Hrvatsku. I dalje nitko ne preuzima odgovornost, a oboje ne može biti točno. Ili SOA nije odradila svoj posao i informirala ključne osobe u Hrvatskoj ili netko od njih, ili svi oni, lažu.
Netko mora preuzeti odgovornost i mora biti kažnjen zbog onoga što se dogodilo. Jedna od tih institucija nije odradila svoj posao kako treba i suodgovorna je za ovo čemu danas svjedočimo", poručila je.
Dodala je i kako vjeruje da će građani na izborima kazniti takav način vođenja politike.
"Mi još ne znamo koliki je opseg svega toga i tko je sve upleten. Ali ono što je za nas najvažnije jest povjerenje koje imamo u institucije. Uvijek će postojati pojedinci koji se bave takozvanim mafijaškim poslovima. Međutim, ako imate čvrste institucije, onda će to biti sasiječeno u početku. Ako imate ovakve institucije, onda mi nemamo državu i u njoj se, naravno, može dogoditi što god hoće", upozorila je.
"Ako SOA nikoga nije obavijestila, trebamo nove ljude na njezinu čelu"
Na pitanje o sazvanoj sjednici Odbora za nacionalnu sigurnost te očekuje li da će se na njoj pojaviti predstavnici SOA-e, Selak Raspudić ponovno je naglasila da netko mora snositi odgovornost.
"Ako je SOA obavijestila nadležne, onda nama ključne institucije lažu. A ako SOA nije nikoga obavijestila, onda trebamo nove ljude na čelu i unutar SOA-e", rekla je i nastavila:
"Stvar je vrlo jednostavna. Samo trebamo do kraja razotkriti cijeli taj lanac prenošenja informacija, izbjegavanja odgovornosti i prebacivanja loptice koje se događa unutar institucija.
S jedne strane imamo apsolutnu pasivnost predsjednika države, koji stoji po strani i promatra, a s druge strane nevjerojatnu reakciju Plenkovića, koji nam u situaciji već jasnih naznaka ekonomske krize prodaje priču o blagostanju", kaže Sela
Selak Raspudić o obustavi BCG cjepiva
Selak Raspudić osvrnula se i na slučaj obustave primjene BCG cjepiva bugarskog proizvođača, kojim se novorođenčad u Hrvatskoj cijepi protiv tuberkuloze.
Selak Raspudić zbog toga je ministrici zdravstva Ireni Hrstić uputila šest pitanja, među kojima je i ono zašto se s obustavom čekalo tri mjeseca nakon posljednjih prijavljenih ozbiljnih nuspojava.
Upitana je li dobila odgovore na postavljena pitanja, rekla je;
"Naravno da nisam. Meni je nevjerojatno da nitko nije politički reagirao. Čitav niz neobičnih poluinformacija procurio je u javnost, a mi nismo dobili odgovore na pitanja koja iz njih proizlaze. Ako je to nešto toliko ozbiljno da se obustavlja cijepljenje, zašto su toliko čekali?" upitala je i dodala:
"Ovo je vrlo ozbiljna tema i na nju kao odgovorni političari moramo reagirati", zaključila je Selak Raspudić.
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