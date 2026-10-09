Selak Raspudić prozvala Milanovića i Plenkovića: "Jedan stoji po strani, a drugi nam prodaje priču o blagostanju"

"Mi još ne znamo koliki je opseg svega toga i tko je sve upleten. Ali ono što je za nas najvažnije jest povjerenje koje imamo u institucije. Uvijek će postojati pojedinci koji se bave takozvanim mafijaškim poslovima. Međutim, ako imate čvrste institucije, onda će to biti sasiječeno u početku. Ako imate ovakve institucije, onda mi nemamo državu i u njoj se, naravno, može dogoditi što god hoće", upozorila je.