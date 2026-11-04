Škaričić o korupciji u zdravstvu: "Ministrica Hrstić nije smjela izjaviti da nema nedodirljivih"

Govoreći o posljedicama za pacijente, Škaričić je upozorila na sve veću normalizaciju dugih lista čekanja i odlazaka privatnim liječnicima. „Svi mi znamo da kada dođete kod liječnika, ako vam treba liječnik, naručit će vas za godinu dana, ali možete doći u privatnu polikliniku. Ili preko veze”, kazala je. Takvo stanje opisala je kao „sindrom kuhane žabe”, upozoravajući da su građani postupno prihvatili ograničenu dostupnost javne zdravstvene zaštite. „Ljudi zaista više nemaju osjećaj da imaju pravo računati na javni sektor. I ta politička posljedica je nešto čega bismo se trebali bojati”, poručila je.