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Ozbiljni problemi za Rusiju: Ovo bi se moglo dogoditi prvi put u pet godina
Rusko Ministarstvo gospodarskog razvoja službeno je prognoziralo pad industrijske proizvodnje prvi put u pet godina, dok se gospodarstvo zemlje suočava sa sve većim pritiscima zbog preusmjeravanja na ratnu proizvodnju.
Prema podacima ukrajinske Vanjske obavještajne službe (SZRU), objavljenima 2. studenoga, očekuje se da će ruska industrijska proizvodnja u 2026. pasti za 0,2 posto, dok se ranije predviđao rast od 0,6 posto.
Industrijska proizvodnja stagnirala je tijekom prvih osam mjeseci ove godine, dok je u kolovozu zabilježen pad od 0,8 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.
Prema navodima ukrajinske obavještajne službe, pad je posljedica odluke Kremlja da rusko gospodarstvo preusmjeri na potporu ratu protiv Ukrajine, piše U24.
Jedan od glavnih uzroka pada slabljenje je domaće potražnje, potaknuto visokom inflacijom, valutnim oscilacijama i visokim troškovima zaduživanja.
Istodobno, usporavanje bilježi i ruska obrambena industrija jer se državne narudžbe vojne opreme smanjuju zbog širih gospodarskih poteškoća. Obavještajna služba navodi da se proizvođači vojne opreme, od kojih je Moskva očekivala da će potaknuti industrijski rast, sada i sami suočavaju sa smanjenjem proizvodnje.
Pad je posebno izražen u sektorima koji ovise o potrošnji građana i dostupnosti kredita, uključujući automobilsku industriju, građevinarstvo, poljoprivredu i kemijsku industriju.
Sve veći financijski pritisak na ruske regije
Smanjenje prihoda dodatno je povećalo financijski pritisak na ruske regije, od kojih mnoge postaju sve ovisnije o pomoći savezne vlade.
Prema podacima ukrajinske obavještajne službe, čak 65 ruskih federalnih jedinica trenutačno ovisi o subvencijama središnje vlasti kako bi održale svoje financije, dok su samo 24 financijski samodostatne i pridonose saveznom proračunu.
Sve veća ovisnost o saveznoj pomoći dodatno slabi kupovnu moć kućanstava, što produbljuje poteškoće industrijskih sektora usmjerenih na potrošače.
Pad je vidljiv i u proizvodnim pokazateljima nekoliko velikih industrijskih sektora.
Ruska metalurška industrija zabilježila je smanjenje proizvodnje od 5,2 posto, dok je proizvodnja u kemijskoj industriji pala za tri posto.
Proizvodnja odjeće smanjila se za 4,2 posto, dok je proizvodnja dizala pala za 20 posto, a teretnih željezničkih vagona za čak 30 posto.
Proizvodnja nafte mogla bi pasti na najnižu razinu u 17 godina
Znakove slabljenja pokazuje i energetski sektor, pri čemu proizvodnja naftnih derivata pada već treći mjesec zaredom.
Prema procjenama ukrajinske obavještajne službe, ruska proizvodnja nafte do kraja 2026. mogla bi pasti na najnižu razinu u posljednjih 17 godina.
Izvješća o usporavanju ruske industrije dolaze u trenutku kada Ukrajina nastavlja izvoditi dalekometne napade na rusku vojnu infrastrukturu i objekte obrambene industrije, ciljajući postrojenja uključena u proizvodnju oružja i potporu ruskim ratnim operacijama.
Prema podacima ukrajinskog Ministarstva obrane, ukrajinske snage tijekom listopada 2026. pogodile su najmanje 30 vojnih i strateških ciljeva diljem Rusije, uključujući poduzeća obrambene industrije, vojne zračne luke, zrakoplove, radarske sustave i logističku infrastrukturu.
U priopćenju od 3. studenoga, u kojem su sažete provedene operacije, ministarstvo je izvijestilo da su ukrajinski napadi bili usmjereni na sedam objekata povezanih s ruskom obrambenom i zrakoplovno-svemirskom industrijom, tri vojne zračne luke te nekoliko radarskih i vojnih komunikacijskih postrojenja.
Među ostalim ciljevima bili su skladišta streljiva, vojna zapovjedna mjesta, objekti za popravak vojne opreme, raketni lanser i baza koja se koristila za raspoređivanje ruskih napadačkih dronova.
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