Ozbiljni problemi za Rusiju: Ovo bi se moglo dogoditi prvi put u pet godina

Istodobno, usporavanje bilježi i ruska obrambena industrija jer se državne narudžbe vojne opreme smanjuju zbog širih gospodarskih poteškoća. Obavještajna služba navodi da se proizvođači vojne opreme, od kojih je Moskva očekivala da će potaknuti industrijski rast, sada i sami suočavaju sa smanjenjem proizvodnje.