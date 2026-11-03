Uskok pokrenuo istragu zbog korupcije u zabočkoj bolnici

Ovčarić i 42-godišnjak su dogovorili da se građevinski otpad od rušenja neće odvoziti kako je tražio natječaj, nego će ga iskoristiti za gradnju privremenog parkirališta. Uslijed tog dogovora je 42-godišnjak u dostavljenoj ponudi za troškovničku stavku rušenja, utovara i odvoza otpadnog materijala iskazao nerealnu i netržišnu cijenu, a potom je Ovčarić kao član povjerenstva za ocjenu ponuda osigurao odluku o odabiru tvrtke 42-godišnjaka, s kojom je potom sklopljen ugovor za izvođenje tih radova.