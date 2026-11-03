osmero osumnjičenih
Uskok pokrenuo istragu zbog korupcije u zabočkoj bolnici
Uskok je, na temelju policijske kaznene prijave, pokrenuo istragu protiv Vladimira Ovčarića i još sedam osumnjičenih za niz koruptivnih nedjela u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih ratnih veterana, među kojima je i primanje mita za izbjegavanje kazni osuđenima na rad za opće dobro.
Kako je izvijestio Uskok, istragom je obuhvaćeno osmero hrvatskih državljana u dobi od 42 do 64 godine, ali i jedna tvrtka. Osim za primanje i davanje mita terete ih zlouporabu položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, krivotvorenje službene ili poslovne isprave, poticanje na nezakonito pogodovanje, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganje u tom nedjelu kao i nezakonitom pogodovanju.
Neslužbeno, istragom su obuhvaćeni Vladimir Ovčarić kao voditelj Službe za tehničko uslužne djelatnosti Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana i osoba zadužena za nadzor nad izvršenjem sankcije rada za opće dobro izrečene kao zamjene za neplaćene novčane kazne u prekršajnom postupku. Time je Ovčarić ujedno bio zadužen za vođenje evidencije o broju sati koje su po osnovi tog rada odradili osuđenici u prekršajnom postupku.
Prema sumnjama Uskoka, Ovčarić je od jeseni 2022. do rujna ove godine uzimao mito od osuđenika kako bi im lažirao sate rada za opće dobro. Uskok precizira da je Ovčarić nudio osuđenicima upisivanje radnih sati koje nisu odrađivali u zamjenu za novac i druge nagrade.
Uskoku precizira da je Ovčarić, nakon što je primio mito, potpisivao i pečatom bolnice ovjeravao dokumente u kojima piše da su osuđenici odradili svoje kazne.
Nadalje, sumnja se da je Ovčarić kao osoba uključena u provedbu postupaka javne nabave bolnice dogovorio sa 42-godišnjim zaposlenikom jedne tvrtke da će toj tvrtki osigurati dobivanje poslova uklanjanja zgrade bivše bolnice i izgradnje privremenog parkirališta.
Ovčarić i 42-godišnjak su dogovorili da se građevinski otpad od rušenja neće odvoziti kako je tražio natječaj, nego će ga iskoristiti za gradnju privremenog parkirališta. Uslijed tog dogovora je 42-godišnjak u dostavljenoj ponudi za troškovničku stavku rušenja, utovara i odvoza otpadnog materijala iskazao nerealnu i netržišnu cijenu, a potom je Ovčarić kao član povjerenstva za ocjenu ponuda osigurao odluku o odabiru tvrtke 42-godišnjaka, s kojom je potom sklopljen ugovor za izvođenje tih radova.
Uskok sumnja da je Ovčarić namjestio istoj tvrtki i posao za izgradnju privremenog parkirališta, čime joj osigurana korist od 100.533 eura.
Zaposlenici bolnice za vrijeme radnog vremena radili na Ovčarićevoj kući
Kako je pojasnio Uskok, Ovčarić je procijenio vrijednost radova na 19.900 eura kako bi izbjegao javni natječaj i omogućio jednostavnu nabavu. Pritom je poziv za dostavu ponuda poslan tvrtki 42-godišnjaka i još dvjema tvrtkama koje su s njom povezane, a koje su poslale skuplje ponude kako bi se stvorio privid konkurencije.
Uz to, Ovčarić i 42-godišnji direktor tvrtke iz Josipovca sumnjiče se da su namjestili da električari bolnice ugrade novi rashladni sustav, čime je direktor tvrtke izbjegao troškove smještaja i putovanja svojih radnika, s time da je Ovčariću i radnicima ispalio 2500 eura u gotovini.
Također, Ovčarić je osumnjičen da je iskoristio ugostiteljski obrt Ivana Đurkina-Benkotića kako bi potajno vodio objekt brze prehrane u zabočkoj bolnici i tako za sebe zaradio najmanje 21.354 eura.
Uskok je precizirao kako se Ovčarić dogovorio s Đurkin-Benkotićem da se prijavi na javni natječaj za zakup zemljišta za fast food, nakon čega je Ovčarić osigurao da ugostiteljev obrt dobije posao. Nakon dobivanja natječaja, Đurkin-Benkotić je otvorio poseban bankovni račun i ovlastio Ovčarića da raspolaže novcem.
Na kraju, Ovčarić se sumnjiči da je, koristeći autoritet voditelja službe, nalagao zaposlenicima bolnice da za radnog vremena sele članove njegove obitelji i razne instalaterske i keramičarske radove za njegove privatne potrebe, kao i za potrebe poznanika s kojima je interesno povezan.
Ovčarić je, ističu mediji, na izborima za vijeća mjesnih odbora u svibnju 2025. bio nositelj zajedničke liste HDZ-a i Zagorske stranke za Mjesni odbor Podgora.
Uskok je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv četvero okrivljenika, dok u odnosu na ostale okrivljenika za to nije bilo osnove.
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