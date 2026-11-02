Robert Anic/PIXSELL

Nakon što je po nalogu Uskoka policija u ponedjeljak ujutro pokrenula uhićenja i tzv. hitne dokazne radne poput pretresa protiv više osoba zbog sumnje u korupciju u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih ratnih veterana, oglasili su se iz bolnice.

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Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Povodom informacija objavljenih u medijima o provođenju kriminalističkog istraživanja koje se, prema medijskim navodima, odnosi i na Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana, a s obzirom na iskazani interes javnosti, ovim putem želimo izvijestiti o sljedećem.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana jutros je zaprimila obavijest Policijske uprave Krapinsko-zagorske o provođenju kriminalističkog istraživanja i potrebi izuzimanja određene dokumentacije koja se odnosi na zaposlenika bolnice. Trenutačno je u tijeku priprema zatražene dokumentacije, a bolnica u potpunosti surađuje s nadležnim tijelima.

S obzirom na to da je kriminalističko istraživanje u tijeku, u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi dodatne informacije niti komentirati medijske navode.

O svim relevantnim informacijama koje bude moguće javno iznijeti, javnost ćemo pravodobno obavijestiti, uz poštivanje zakonskih odredbi i nadležnosti tijela koja provode istraživanje."