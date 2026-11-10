Za 55 zaposlenika, kako su naveli, osiguran je nastavak zaposlenja u Riboli, uz zadržavanje postojećih uvjeta. Riječ je o još jednom koraku u procesu financijske i operativne optimizacije Studenca, usmjerenom na osiguravanje dodatne likvidnosti i dugoročnu stabilizaciju poslovanja, istaknuli su iz Studenca.