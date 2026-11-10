"dodatna likvidnost"
Studenac prenosi poslovanje četiriju trgovina na kaštelanski maloprodajni lanac
Trgovački lanac Studenac prenosi poslovanje četiriju dubrovačkih trgovina na maloprodajni lanac Ribola, koji će nastaviti s radom na postojećim lokacijama, izvijestili su u četvrtak iz Studenca, napominjući kako će se tom transakcijom osigurati dodatna sredstva za stabilizaciju poslovanja.
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Za 55 zaposlenika, kako su naveli, osiguran je nastavak zaposlenja u Riboli, uz zadržavanje postojećih uvjeta. Riječ je o još jednom koraku u procesu financijske i operativne optimizacije Studenca, usmjerenom na osiguravanje dodatne likvidnosti i dugoročnu stabilizaciju poslovanja, istaknuli su iz Studenca.
Dogovor obuhvaća četiri trgovine većeg formata na atraktivnim lokacijama u Dubrovniku i Mokošici, s razvijenim i uhodanim poslovanjem. Trgovine su na adresama Vukovarska ulica 26, Obala Stjepana Radića 25 i Ulica Riječka 9 te Ulica Bartola Kašića 8 u Mokošici.
Ribola od Studenca preuzima prava iz dugoročnih ugovora o najmu prodajnih prostora, opremu i zalihe robe te nastavlja trgovačku djelatnost na postojećim lokacijama u sklopu svoje maloprodajne mreže. Prijenos poslovanja bit će završen do kraja studenoga ove godine.
Osigurava se dodatna likvidnost
"Dogovor s Ribolom konkretan je primjer mjera kojima osiguravamo dodatnu likvidnost i stvaramo temelje za dugoročno održivo poslovanje", kazao je predsjednik Uprave Studenca Teo Vujčić.
Posebno im je važno, kako je rekao, što su pronašli rješenje koje omogućuje nastavak rada trgovina i očuvanje radnih mjesta. "Nastavljamo provoditi aktivnosti usmjerene na financijsku stabilizaciju Studenca i uspješno restrukturiranje“, istaknuo je Vujčić.
Iz Studenca su podsjetili da su krajem listopada predstavili paket mjera za koje se očekuje da će od 2027. godine donijeti ukupne godišnje uštede od oko 40 milijuna eura.
Ribola je hrvatski maloprodajni trgovački lanac sa sjedištem u Kaštelima. Lanac trenutno broji oko stotinu trgovina na području Splitsko-dalmatinske županije, pri čemu prevladavaju manji, kvartovski formati, uz supermarkete i hipermarkete.
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