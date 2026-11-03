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Studenac pred važnim korakom: Objavljen popis potraživanja, objavljeno što sad slijedi
Nakon isteka razdoblja za prijavu tražbina u predstečajnom postupku Studenca, koje je trajalo od 7. do 28. listopada, Financijska agencija (FINA) objavila je, u skladu sa Stečajnim zakonom, tablicu prijavljenih tražbina vjerovnika zajedno s prijavama tražbina i pripadajućim ispravama.
Dokument je, priopćio je danas Studenac, dostupan na e-Oglasnoj ploči sudova te na informativnoj stranici studenac.restrukturiranje.hr, putem koje kompanija kontinuirano informira vjerovnike i zainteresiranu javnost o tijeku postupka.
Priopćenje Studenca donosimo u nastavku:
"Objavom tablice pokreće se zakonski rok od 30 dana tijekom kojeg će se Studenac i povjerenik Domagoj Poljak pisano očitovati o svakoj prijavljenoj tražbini, odnosno o tome priznaju li je ili osporavaju, uz naznaku osporenog iznosa i razloga osporavanja.
U roku od tri dana nakon isteka tog roka FINA će očitovanja Studenca i povjerenika objaviti na e-Oglasnoj ploči sudova, nakon čega vjerovnici u roku od 15 dana mogu osporiti prijavljene tražbine drugih vjerovnika. Time će vjerovnicima biti omogućen transparentan uvid u status svih tražbina i daljnji tijek postupka.
Podsjetimo, predstečajni postupak Studenca otvoren je 29. rujna 2026., a kompanija je u proteklih mjesec dana poduzela niz konkretnih koraka usmjerenih na stabilizaciju i dugoročnu održivost poslovanja. Početkom listopada funkciju predsjednika Uprave preuzeo je Teo Vujčić, pod čijim je vodstvom predstavljen sveobuhvatan program optimizacije poslovanja. Očekuje se da će provedba poduzetih mjera već u 2027. godini donijeti uštede veće od 40 milijuna eura, čime se stvaraju ključni preduvjeti za uspješnu provedbu restrukturiranja i dogovor s vjerovnicima.
Ročište radi ispitivanja tražbina pred Trgovačkim sudom u Splitu zakazano je za 10. veljače 2027., nakon čega će sud donijeti rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama, dok se glasovanje o planu restrukturiranja očekuje do travnja. Uspješnim završetkom postupka stvorili bi se uvjeti za dugoročnu financijsku stabilnost i održivo poslovanje Studenca.
Usporedno s provedbom operativnih i financijskih mjera, Studenac je ostvario značajan napredak u stabilizaciji suradnje s dobavljačima, uključujući velike poslovne partnere te manje i lokalne dobavljače. S brojnim partnerima dogovoreni su novi uvjeti suradnje, što je omogućilo postupnu normalizaciju opskrbe i poboljšanje dostupnosti proizvoda trgovinama diljem Hrvatske. Iako proces stabilizacije još traje, vidljivi su pozitivni pomaci u popunjenosti polica i redovitosti isporuka.
„U proteklih mjesec dana napravili smo važne pomake u stabilizaciji poslovanja, a rezultati tih napora sve su vidljiviji i u našim trgovinama. Zahvaljujući obnovljenoj suradnji s brojnim dobavljačima i stabilizaciji isporuka, značajno smo poboljšali dostupnost proizvoda, osobito onih koje naši kupci svakodnevno očekuju u svojoj kvartovskoj trgovini. Svjesni smo da je pred nama još posla i nastavljamo raditi na daljnjem unapređenju ponude i iskustva kupnje. Zahvaljujemo našim kupcima na povjerenju i pozivamo ih da nas nastave posjećivati. Studenac je i dalje njihova trgovina u susjedstvu, a naš je prioritet osigurati da u njoj svakodnevno mogu pronaći sve što im je potrebno“, izjavio je Teo Vujčić, predsjednik Uprave Studenca.
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