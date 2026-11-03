Studenac pred važnim korakom: Objavljen popis potraživanja, objavljeno što sad slijedi

„U proteklih mjesec dana napravili smo važne pomake u stabilizaciji poslovanja, a rezultati tih napora sve su vidljiviji i u našim trgovinama. Zahvaljujući obnovljenoj suradnji s brojnim dobavljačima i stabilizaciji isporuka, značajno smo poboljšali dostupnost proizvoda, osobito onih koje naši kupci svakodnevno očekuju u svojoj kvartovskoj trgovini. Svjesni smo da je pred nama još posla i nastavljamo raditi na daljnjem unapređenju ponude i iskustva kupnje. Zahvaljujemo našim kupcima na povjerenju i pozivamo ih da nas nastave posjećivati. Studenac je i dalje njihova trgovina u susjedstvu, a naš je prioritet osigurati da u njoj svakodnevno mogu pronaći sve što im je potrebno“, izjavio je Teo Vujčić, predsjednik Uprave Studenca.