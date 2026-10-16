"Baš sam razočaran"
Plenković najoštrije osudio sramotu iz Splita: Očekujem da sudovi reagiraju
Premijer Andrej Plenković nalazi se u Bruxellesu.
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Plenković je govorio o proračunu EU-a, ponovio je da bi Hrvatska trebala biti u plusu oko sedam milijardi eura. Otvorit će se i prostor za ulaganje u obranu, nove tehnologije i sprječavanje nezakonitih migracija.
Održana je strateška rasprava o proširenju. "Hrvatska je zagovornica proširenja, držimo se načela sukladno zaslugama pojedine zemlje kandidatkinje. Smatramo da je takav pristup dobar, oni koji idu prema EU-u trebaju ispuniti kriterije", rekao je.
"Nekoliko je otvorenih, vrijednosnih pitanja između Hrvatske i Crne Gore. Poslali smo realnu poruku Crnoj Gori, da se prione razgovorima s Hrvatskom. Želimo da se razgovori nastave, da se riješe otvorena pitanja", poručio je. Nema pritiska drugih članica oko Crne Gore, jasan je Plenković. "Puno zemalja ima razumijevanje, Hrvatska je pokazala što znači biti konstruktivan", kaže.
Plenković kaže da nije bilo nikakvih posebnih poruka iz Njemačke te da s Friedrichom Merzom ima korektne odnose.
Incidenti u Splitu
"Izrazito sam zadovoljhan što je Hajduk pobijedio, ali sam izrazito nezadovoljansvima ostalim. Te poruke se ne mogu pročitati nikako drugačije nego kao poruke antisemitizma. To osuđujem na najoštriji način. Očekujem da policija analizira tko je izvikivao te parole i podnesu prijave. Od sudova očekujem isto", jasno je rekao Plenković.
Podsjetio je na MED9 u Splitu prošlog tjedna te kaže da ne najoštrije osuđuje ovakvo ponašanje samo tjedan dana nakon toga. "Baš sam razočaran", kaže.
Otpad u Gospiću
Što se tiče otpada u Gospiću, Plenković kaže da je najvažnije da postupak sanacije ide, da su svi zdravi i da će se sve riješiti. "I da ovi politički trovači prestanu trovati", poručio je aludirajući na oporbu koja ga konstantno proziva zbog političke odgovornosti u ovom slučaju.
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