Tomašević: Očekujem da će uskoro doći do sporazuma u ZET-u i u Holdingu

"I onda kad smo shvatili da se ne radi o pojedincima koji to rade nego o uhodanom biznisu i organiziranom kriminalu, onda sam javno počeo govoriti o tome (...) i pozivao sam institucije poput DORH-a da se uključe u to jer komunalno redarstvo Grada Zagreba se ne može baviti s organiziranim kriminalom (...). I drago mi je da su, nakon što sam o tome govorio najviše prošle godine, napravljeni određeni pomaci koji su se vidjeli u ožujku ove godine kada je Jakov Matković uhićen", istaknuo je Tomašević.