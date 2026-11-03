"Očekivana presuda"
Tomašević: Očekujem da će uskoro doći do sporazuma u ZET-u i u Holdingu
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u utorak da se nada da će uskoro doći do sporazuma i u ZET-u i u Holdingu naglasivši da je za njih bila očekivana presuda Vrhovnog suda o nezakonitosti štrajka.
Za nas je bila očekivana ta presuda Vrhovnog suda s obzirom na predhodnu presudu Županijskog suda o štrajku u Holdingu, rekao je Tomislav Tomašević na redovnoj konferenciji za novinare te dodao istu presudu očekuju i za ZET.
U međuvremenu je predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović izvijestio da su zaprimili presudu Vrhovnog suda koja potvrđuje da su bili u pravu vezano uz obvezu utvrđivanja nužnih poslova prije pokretanja štrajka te da su stoga inzistirali da se bez toga ne smije provoditi.
Tomašević je kazao da tu nema što previše za komentirati i ocijenio da su sindikati unutar Zagrebačkog holdinga jučer bili "dosta pomirljivi" u svojoj reakciji na tu presudu.
"Mi smo najavili pregovore s reprezentativnim sindikatima u Holdingu i prije ove presude, a u ZET-u se ti pregovori već vode, dva puta tjedno otprilike, tim tempom. I mislim da se vode u dobroj vjeri i nadamo se da ćemo uskoro doći do sporazuma i u ZET-u i u Holdingu", poručio je Tomašević.
U Ježdovcu se ne radi o pojedinačnom odlaganju otpada nego o organiziranom kriminalu
Tomašević je na pitanje je li se zbog ilegalnog odlagališta otpada u šumi Ježdovec obratio Fondu za zaštitu okoliša koji se bavi sanacijom, rekao da nije siguran da se Fond s time bavi te naglasio da će se sanacija moći pokrenuti tek sada kada se - nakon što je u ožujku uhićen Jakov Matković - usporilo ilegalno odlaganje otpada. A treba raditi i na tome da potpuno stane, dodao je.
"I ono što mi možemo vidjeti sada na Ježdovcu je smanjeno odlaganje vjerojatno i zbog toga (uhićenja). Sada kada se očito usporilo odlaganje, treba i dalje raditi, opet u suradnji policije, Državnog inspektorata i komunalnog redarstva da to odlaganje potpuno stane. Sada možemo pričati isto tako i o sanaciji", rekao je Tomašević.
Također, poručio je da se ne misli 'prepucavati' u medijima s ministricom zaštite okoliša ni s resornim ministarstvom nego da ga zanima kako mogu zajedno surađivati da ta sanacija krene.
Tomašević je podsjetio da se u Ježdovcu tri desetljeća ilegalno odlaže otpad i da to niti država a niti grad nisu uspjeli zaustaviti. Kad je postao gradonačelnik, pokušao je, kaže, to zaustaviti - imali su oko toga planove i u Gradskoj skupštini su donosili odluke. Koristili su i kamere i dronove, stavljali betonske blokove na prilazu ogromnoj šumi Ježdovec do koje se može doći s različitih strana, ali, dodao je, nisu bili previše uspješni.
"I onda kad smo shvatili da se ne radi o pojedincima koji to rade nego o uhodanom biznisu i organiziranom kriminalu, onda sam javno počeo govoriti o tome (...) i pozivao sam institucije poput DORH-a da se uključe u to jer komunalno redarstvo Grada Zagreba se ne može baviti s organiziranim kriminalom (...). I drago mi je da su, nakon što sam o tome govorio najviše prošle godine, napravljeni određeni pomaci koji su se vidjeli u ožujku ove godine kada je Jakov Matković uhićen", istaknuo je Tomašević.
Podsjetio je i da je Matković kad se snimao TV prilog o Ježdovcu prijetio novinarima da će im razbiti kameru.
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