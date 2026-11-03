vrijedan oko 40 milijuna eura
Tomašević poništio natječaj zbog kojeg je USKOK upao u gradsku tvrtku
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je potvrdio da je potpisao odluku o poništenju natječaja vrijednog oko 40 milijuna eura za nabavu i ugradnju uređaja za daljinsko očitovanje vodomjerainde zbog kojeg je USKOK u svibnju upao u gradsku tvrtku Vodoopskrbu i odvodnju.
"Ja sam to potpisao, (...), ne znači da donosim te odluke jer za svaki postupak postoji povjerenstvo i ja ne smijem utjecati na njegov rad", objasnio je Tomislav Tomašević na konferenciji za novinare.
Naveo je kako je taj postupak javne nabave pokrenut prije godinu i devet mjeseci i da su se od tada "promijenile brojne okolnosti" i da s "obzirom na sve što se događalo" pretpostavlja da se zato povjerenstvo u kojem su predstavnici ViO-a i Gradskog ureda za javnu nabavu odlučilo da se poništi taj natječaj.
Riječ je o natječaju na kojem je bila odabrana tvrtka IKOM, a istražitelji sumnjaju da su uvjeti nabave bili prilagođeni upravo njoj. Istražitelji su provodili i tajne mjere nadzora osoba povezanih s mogućim pogodovanjem na natječaju. U središtu izvida našao se tadašnji direktor Vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević, koji je nakon USKOK-ove akcije podnio ostavku.
Kako se navodi u odluci objavljenoj u ponedjeljak u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Vodoopskrba i odvodnja (ViO) je u znatnom gubitku, a nakon što je u rujnu smanjila plan investicija, za nove joj je ove godine ostalo oko 17 milijuna eura. Tvrtka se planira dugoročno zadužiti, ali samo za gradnju vodno-komunalne infrastrukture, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.
Tomašević je napomenuo da takvih odluka o javnoj nabavi potpisuje oko tisuću godišnje, te da je "onda jasno" da niti može uopće znati te detalje, a niti se smije zapravo s njima baviti.
Na pitanje što će biti s daljnjim očitanjem vodomjera, Tomašević je rekao da jedna od okolnosti navedenih u poništenju jest da nema mreže preko koje bi se uređaji slsli na očitanja. LoRaWAN mreža, koja je bitna za daljinsko očitovanje, još nije izgrađena, tako da ovisno o dinamici njene izgradnje će se ići u novi postupak javne nabave.
Tomašević očekuje da će se uskoro potpisati ugovor za "Projekt Zagreb"
Komentirajući tvrdnje predsjednika Gradske četvrti Sesvete da u Sesvetama veći dio stanovništva nema pristupa javnoj vodoopskrbi i kanalizaciji, te upitan što je s kapitalnim "Projektom Zagreb", Tomašević je rekao da je bilo određenih komentara od Ministarstva i Jaspersa na projektnu dokumentaciju koju je pripremio Zagrebački holding i koliko zna sve to je dorađeno po tim komentarima i nada se da će uskoro potpisati ugovor za taj projekt.
"U svakom slučaju, predmeti za javnu nabavu su spremni", poručio je Tomašević i dodao da ne zna datum kada će se ugovor potpisati.
Povezao je to i sa slučajem poništenja postupka javne nabave za vodomjere te podsjetio kako su i tada rekli da je s obzirom na ogroman projekt "Vodoopskrbe i odvodnje " - "Projekt Zagreb" od više od 400 milijuna eura koji se financira iz EU fondova, dobro da je tadašnji direktor Marko Blažević podnio ostavku.
Nezamislivo je da, ako ima predistražne radnje za neki drugi postupak javne nabave, sada govorimo o postupcima javne nabave od 400 milijuna eura, "to u najmanju ruku ne bi bilo primjereno", rekao je Tomašević.
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