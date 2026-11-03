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PREDSTAVIO IH TOMAŠEVIĆ

Stiglo novih 1000 Bajsova: Evo po čemu se razlikuju od starih

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N1 Info
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03. stu. 2026. 11:33
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PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Zagreb je proširio sustav javnih gradskih bicikala Bajs s dodatnih 1000 bicikala, čime je ukupna flota narasla na oko 3000. Nove modele u utorak je na Trgu Stjepana Radića predstavio gradonačelnik Tomislav Tomašević.

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Tomašević je istaknuo da se sustav Bajs koristi već 14 mjeseci te da je u tom razdoblju broj korištenja porastao čak 18 puta. Ukupno je ostvareno 58 milijuna minuta vožnje, a samo tijekom rujna zabilježeno je oko 400.000 najmova.

Rekordan broj vožnji ostvaren je 29. rujna, drugog dana štrajka ZET-a, kad su građani u velikom broju posegnuli za biciklima kao alternativnim oblikom prijevoza.

Uz novih 1000 bicikala, Grad uvodi i 20 dodatnih stanica, dok će na najprometnijim postojećim lokacijama povećati broj stalaka i dostupnih bicikala.

Novi modeli imaju veće košare i držače za mobitele

Novi Bajsovi razlikuju se od dosadašnjih i izgledom i tehničkim značajkama. Dolaze u crnoj boji, imaju čvršći okvir, poboljšano sjedalo i veću košaru.

Ugrađen je i držač za mobitel koji bi korisnicima trebao olakšati navigaciju tijekom vožnje.

"Nisu to samo novi bicikli, nego i unaprijeđeni modeli", istaknuo je pročelnik Pavuna tijekom predstavljanja.

Zbog povećane potražnje Grad je udvostručio i broj bicikala opremljenih dječjom sjedalicom, s dosadašnjih 200 na 400.

Sve veći interes građana

Proširenje sustava dolazi nakon što je u rujnu predstavljen i Cargo Bajs, teretni bicikl namijenjen prijevozu djece ili većih količina stvari, poput namirnica iz kupovine.

Iz Grada ističu da se javni bicikli pokazuju posebno korisnima tijekom prometnih gužvi, velikih događanja i poremećaja u javnom prijevozu.

Građani dostupnost bicikala i slobodnih mjesta na stanicama mogu provjeriti u stvarnom vremenu putem stranice bajs.informacija.hr.

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Teme
bajs grad zagreb tomislav tomašević

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