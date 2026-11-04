nove navike
Ljudi su se u sklopu eksperimenta počeli tuširati hladnom vodom. Dogodilo se nešto neočekivano
Ako niste navikli na hladne tuševe, vjerojatno znate da nisu za svakoga. Iako pomisao na izlaganje tijela ledenoj vodi može zvučati poput čistog mazohizma, znanstveni dokazi upućuju na to da bi takva navika mogla imati određene zdravstvene prednosti.
Psihologinja Lena Glaser u nizu je eksperimenata istraživala učinke tuširanja hladnom vodom, u sklopu šireg istraživanja psiholoških čimbenika koji utječu na usvajanje novih navika, piše Science Alert.
Istraživanje, provedeno u okviru njezina doktorskog rada na Sveučilištu u Baselu u Švicarskoj, donijelo je zanimljive rezultate.
Čak 31 posto manje izostanaka s posla zbog bolesti
Objedinjena analiza triju randomiziranih kontroliranih istraživanja, u kojima je sudjelovalo ukupno 719 osoba, pokazala je da su sudionici koji su se redovito tuširali hladnom vodom prijavili 31 posto manje dana izostanka s posla zbog bolesti u usporedbi s onima koji se nisu redovito tuširali hladnom vodom.
Skupina koja se tuširala hladnom vodom također je prijavila 26 posto manje dana provedenih u bolesti u usporedbi sa sudionicima koji su se uglavnom tuširali toplom vodom.
Osim toga, sudionici koji su se tuširali hladnom vodom u upitnicima su tijekom eksperimenta prijavili blago poboljšanje psihološke dobrobiti. Zabilježeni su i pokazatelji poboljšanja tjelesnog stanja, no taj rezultat nije bio statistički značajan.
Prema riječima Glaser, mnogi su sudionici odustali tijekom prva dva tjedna eksperimenta, ali nakon toga stopa odustajanja počela je padati.
Među onima koji su se pridržavali režima tuširanja hladnom vodom najmanje 70 posto vremena, ovisno o pojedinom istraživanju, prosječno je između 77,3 i 90 posto sudionika prijavljivalo da su se tijekom određenog tjedna tuširali hladnom vodom.
„To sugerira da se ljudi postupno navikavaju na hladnu vodu”, kaže Glaser.
Rezultati potvrđuju nalaze ranijeg istraživanja
Glavni nalazi podudaraju se s rezultatima istraživanja iz 2016. godine, koje je također pokazalo da su osobe koje su se tuširale hladnom vodom imale 29 posto manje izostanaka s posla zbog bolesti.
Međutim, to istraživanje nije utvrdilo smanjenje broja dana tijekom kojih su se sudionici osjećali bolesno.
„Naša objedinjena analiza pokazuje jasno smanjenje i broja dana bolesti i izostanaka s posla zbog bolesti, što upućuje na snažan učinak koji se izravno odražava na bolju prisutnost na poslu i manje gubitke produktivnosti”, napisali su Glaser i njezini suradnici u znanstvenom radu koji je predan časopisu Journal of Health Psychology i još nije prošao recenzijski postupak.
Kada je riječ o općoj dobrobiti, istraživači smatraju da prednosti hladnih tuševa nadilaze samu prevenciju bolesti te da bi mogle pridonijeti sveobuhvatnijem poboljšanju kvalitete života.
„Posebno je važno da uočeno poboljšanje dobrobiti izravno opovrgava čestu početnu zabrinutost da bi tuširanje hladnom vodom moglo negativno utjecati na dobrobit ili osjećaj ugode sudionika”, navodi istraživački tim.
„Naši nalazi o poboljšanoj dobrobiti sugeriraju da bi hladni tuševi mogli biti učinkovita metoda poboljšanja mentalnog i tjelesnog zdravlja, čime bi se potencijalno smanjili čimbenici rizika koji dovode do izostanaka s posla zbog bolesti.”
Znanstvenici upozoravaju na ograničenja istraživanja
Ipak, važno je naglasiti da rezultati još nisu prošli neovisnu znanstvenu recenziju.
Osim toga, podaci se temelje na informacijama koje su sami sudionici prijavljivali tijekom eksperimenta, a sudionici su za potrebe analize razvrstani prema tome koliko su se često doista tuširali hladnom vodom, a ne nasumičnim odabirom.
Ako buduća istraživanja potvrde i ponove ove rezultate, hladni tuševi mogli bi postati jednostavna i jeftina mjera za promicanje zdravlja zaposlenika i smanjenje izostanaka s posla, smatraju istraživači.
Kako hladna voda djeluje na organizam?
Ovo istraživanje nije se bavilo biološkim mehanizmima koji bi mogli objasniti moguće zdravstvene prednosti tuširanja hladnom vodom. Međutim, istraživanje objavljeno 2024. godine pokazalo je da su osobe koje su se tuširale hladnom vodom imale pojačane pokazatelje imunološkog odgovora.
To sugerira da bi ponavljano izlaganje hladnoj vodi moglo povoljno utjecati na imunitet. Slični učinci zabilježeni su i u istraživanjima uranjanja tijela u hladnu vodu. Ako je ta pretpostavka točna, moguće je da bi učinci na imunološki sustav mogli dovesti do manjeg broja dana bolesti, a time i manjeg broja izostanaka s posla.
Ipak, za potvrdu te teorije potrebna su dodatna istraživanja.
Kako početi s hladnim tuševima?
Za one koji žele isprobati tuširanje hladnom vodom, Glaser preporučuje postupan pristup. Savjetuje da se počne polako, uz postupno snižavanje temperature vode i prilagođavanje vlastitom osjećaju ugode.
„Voda ne mora svaki dan biti jednako hladna”, kaže.
„Važno je slušati vlastito tijelo i obratiti pozornost na to kako se osjećate. Ali ponekad se isplati i malo pomaknuti vlastite granice.”
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