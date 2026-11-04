Ljudi su se u sklopu eksperimenta počeli tuširati hladnom vodom. Dogodilo se nešto neočekivano

„Naša objedinjena analiza pokazuje jasno smanjenje i broja dana bolesti i izostanaka s posla zbog bolesti, što upućuje na snažan učinak koji se izravno odražava na bolju prisutnost na poslu i manje gubitke produktivnosti”, napisali su Glaser i njezini suradnici u znanstvenom radu koji je predan časopisu Journal of Health Psychology i još nije prošao recenzijski postupak.