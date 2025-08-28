Evo zašto se nikada ne biste smjeli tuširati tijekom grmljavine i oluje: Može biti opasno

Ilustracija / Pixabay

Kad zagrmi, prva pomisao većine nas jest da treba zatvoriti prozore, skloniti vrtni namještaj ili odgoditi odlazak na more ili na bazen. Ali jeste li znali da tijekom oluje i običan tuš u vlastitom domu može biti rizičan – pa čak i opasan po život?

Podijeli

Oglas

Stručnjaci upozoravaju da tijekom grmljavinskog nevremena treba izbjegavati kontakt s vodom u bilo kojem obliku. To znači – bez tuširanja, kupanja, pranja ruku, posuđa ili rublja. Razlog nije kiša, nego munja.

Ona je zapravo snažno električno pražnjenje koje može zagrijati zrak i do 30.000 °C, stvarajući udarni val koji poznajemo kao grmljavinu. Ako grom udari u blizini kuće, električna energija može putovati kroz vodovodne cijevi, električne instalacije ili uređaje povezane s vodom – i tako dovesti do strujnog udara.

Profesor Jeffrey A. Andresen sa Sveučilišta Michigan State objašnjava: "Ako munja udari u vodovodnu cijev ili blizu nje, električna energija može se proširiti kroz sustav i izazvati strujni udar kod osobe koja koristi vodu", prenosi klix.

Crna statistika

Statistika pokazuje da od udara groma godišnje strada između 24.000 i 25.000 ljudi širom svijeta. Najčešći uzrok smrti jest srčani zastoj, ali posljedice mogu biti i opekline, ozljede očiju (poput katarakte), oštećenja mišića i neurološki problemi. Ono što dodatno zabrinjava jest podatak da se čak trećina ozljeda dogodi u zatvorenom prostoru – upravo zbog aktivnosti kao što je tuširanje.

Dakle, iako je dom najsigurnije mjesto tijekom oluje, to ne znači da ste potpuno zaštićeni. Najbolja odluka jest pričekati da grmljavina prođe i u međuvremenu izbjegavati vodu i električne instalacije. Nakon toga – slobodno uživajte u svojoj kupaonici bez brige.