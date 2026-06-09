U povijest odlazi ritual bez kojeg mnogi ne mogu zamisliti kavu: "Ovo nam je prvi glas"

Da, zabrana stiže jer posljednji podaci govore da prosječni stanovnik Europske unije godišnje proizvede gotovo 180 kilograma ambalažnog otpada. Od toga čak 40 posto otpada na papir i kartone, godišnje čak 32 milijuna tona, a slijedi plastična ambalaža koja čini petinu ukupnog otpada, gotovo 16 milijuna tona. Kako tumači Biljana Borzan, naša europarlamentarka koja se bavi potrošačkim temama, dio Europe sve to već odavno radi. "Naglašavam da se ne radi o nekoj novoj praksi koja se sada izmišlja, nego o nečemu što se pokazalo kao vrlo dobra praksa u zemljama Zapadne i Sjeverne Europe i sada se to želi proširiti na Južnu i Istočnu Europu, kako bismo svi zajedno doprinijeli manjoj količini otpada", kaže Borzan.