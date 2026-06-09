NOVA PRAVILA
U povijest odlazi ritual bez kojeg mnogi ne mogu zamisliti kavu: "Ovo nam je prvi glas"
Sjednete u kafić, naručite kavu, a vrećice sa šećerom nema. Sjednete u restoran, naručite burger, a vrećice s kečapom nema. Dođete u hotel, uđete pod tuš, a male bočice gela za tuširanje nema. Od kolovoza 2026. Europska unija zabranjuje jednokratna pakiranja
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I tako će nova europska pravila mijenjati omiljeni ritual većine građana. Većina ih vjerojatno ni ne zna da bi već od kolovoza u povijest mogla krenuti odlaziti jednokratna pakiranja šećera, majoneza, kečapa, meda i svega drugoga što možete naći u kafićima i restoranima, piše Petar Panjkota za RTL.
Za nova pravila ne znaju još ni ugostitelji.
"Ne znam kako ćemo se tome prilagoditi, što izvesti. Vratit ćemo kocku i to je to. Ovo nam je inače prvi glas, nismo dobili obavijest. Tako je bilo i za slamke kad se mijenjalo, isto nikakve obavijesti nije bilo", kaže za RTL Direkt Slaven Juko, voditelj kafića kod Jaruna.
Pravila stupaju na snagu u kolovozu, ali u primjeni će biti tek od 2030., objašnjavaju iz Ministarstva zaštite okoliša, što znači da će ugostitelji imati vremena za pripremu. Kao i gosti.
"Postoji ona šećerijera, to je nekad bilo u Jugoslaviji, pa nikome nije falilo. Svi su imali šećer", rekla nam je Ivana.
Stiže zabrana
Da, zabrana stiže jer posljednji podaci govore da prosječni stanovnik Europske unije godišnje proizvede gotovo 180 kilograma ambalažnog otpada. Od toga čak 40 posto otpada na papir i kartone, godišnje čak 32 milijuna tona, a slijedi plastična ambalaža koja čini petinu ukupnog otpada, gotovo 16 milijuna tona. Kako tumači Biljana Borzan, naša europarlamentarka koja se bavi potrošačkim temama, dio Europe sve to već odavno radi. "Naglašavam da se ne radi o nekoj novoj praksi koja se sada izmišlja, nego o nečemu što se pokazalo kao vrlo dobra praksa u zemljama Zapadne i Sjeverne Europe i sada se to želi proširiti na Južnu i Istočnu Europu, kako bismo svi zajedno doprinijeli manjoj količini otpada", kaže Borzan.
Među stvarima koje Europa zabranjuje ističu se, dakle, jednokratne vrećice za umake poput kečapa, majoneze ili soje, za začine ili šećer, zatim neće više biti jednokratne plastične ambalaže za hranu i piće, kao ni mini pakiranja šampona ili gelova za tuširanje u hotelima.
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