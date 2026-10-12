Kaos u Zagrebu: Nastale velike gužve, oglasio se ZET

Velike prometne gužve zabilježene su i na Zagrebačkoj i Slavonskoj aveniji. U smjeru istoka stvaraju se duge kolone vozila, dok promet prema zapadu dodatno otežavaju radovi na nadvožnjaku Selske ceste. Kolona se proteže sve od Heinzelove ulice, a prometni zastoji bilježe se i na Mostu slobode te Jadranskom mostu u smjeru sjevera.