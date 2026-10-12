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Prometni kolaps

Kaos u Zagrebu: Nastale velike gužve, oglasio se ZET

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N1 Info
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12. lis. 2026. 10:02
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Zagreb
Luka Stanzl/PIXSELL/ZET

Zagreb je u ponedjeljak ujutro zahvatio prometni kolaps zbog radova na cestama, prometnih nesreća i kiše koja dodatno otežava promet.

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Od Podsuseda, preko Aleje Bolonje i Ilice, stvorile su se velike prometne gužve koje otežavaju i odvijanje javnog gradskog prijevoza.

"Autobusne linije terminala Črnomerec su u kašnjenju zbog velike prometne gužve uzrokovane radovima u zoni raskrižja s Kustošijanskom. Zbog prometne nesreće u Ul. dr. L. Naletilića u Dupcima, autobusne linije u oba smjera prometuju kroz Gornje Čehe, Češkom ulicmo te dalje redovnim trasama", priopćio je ZET.

Zagreb
Google Maps

Velike prometne gužve zabilježene su i na Zagrebačkoj i Slavonskoj aveniji. U smjeru istoka stvaraju se duge kolone vozila, dok promet prema zapadu dodatno otežavaju radovi na nadvožnjaku Selske ceste. Kolona se proteže sve od Heinzelove ulice, a prometni zastoji bilježe se i na Mostu slobode te Jadranskom mostu u smjeru sjevera.

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zagreb gužve promet

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