Prometni kolaps
Kaos u Zagrebu: Nastale velike gužve, oglasio se ZET
Zagreb je u ponedjeljak ujutro zahvatio prometni kolaps zbog radova na cestama, prometnih nesreća i kiše koja dodatno otežava promet.
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Od Podsuseda, preko Aleje Bolonje i Ilice, stvorile su se velike prometne gužve koje otežavaju i odvijanje javnog gradskog prijevoza.
"Autobusne linije terminala Črnomerec su u kašnjenju zbog velike prometne gužve uzrokovane radovima u zoni raskrižja s Kustošijanskom. Zbog prometne nesreće u Ul. dr. L. Naletilića u Dupcima, autobusne linije u oba smjera prometuju kroz Gornje Čehe, Češkom ulicmo te dalje redovnim trasama", priopćio je ZET.
Velike prometne gužve zabilježene su i na Zagrebačkoj i Slavonskoj aveniji. U smjeru istoka stvaraju se duge kolone vozila, dok promet prema zapadu dodatno otežavaju radovi na nadvožnjaku Selske ceste. Kolona se proteže sve od Heinzelove ulice, a prometni zastoji bilježe se i na Mostu slobode te Jadranskom mostu u smjeru sjevera.
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