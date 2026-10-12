nove cijene goriva
Dizel pojeftinjuje, plin poskupljuje: Evo koliko ćemo plaćati gorivo od utorka
Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva.
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U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visina premija i trošarina zadržane su na istoj razini.
Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1235 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0336 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.
Uredba stupa na snagu 13. listopada 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.
Nove cijene iznosit će:
- 1,74 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjene)
- 1,83 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,01 EUR/l)
- 1,38 EUR/l za plavi dizel (nema promjene)
- 1,67 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,12 EUR/kg)
- 2,25 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,12 EUR/kg)
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:
- 1,95 EUR/l za benzinsko gorivo
- 2,13 EUR/l za dizelsko gorivo
- 1,47 EUR/l za plavi dizel
- 1,79 EUR/kg za UNP za spremnike
- 2,49 EUR/kg za UNP za boce
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