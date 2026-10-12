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nove cijene goriva

Dizel pojeftinjuje, plin poskupljuje: Evo koliko ćemo plaćati gorivo od utorka

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N1 Info
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12. lis. 2026. 11:03
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Zagreb
Patrik Macek/PIXSELL

Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva.

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U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visina premija i trošarina zadržane su na istoj razini.

Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1235 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0336 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu 13. listopada 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.

Nove cijene iznosit će:

  • 1,74 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjene)
  • 1,83 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,01 EUR/l)
  • 1,38 EUR/l za plavi dizel (nema promjene)
  • 1,67 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,12 EUR/kg)
  • 2,25 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,12 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:

  • 1,95 EUR/l za benzinsko gorivo
  • 2,13 EUR/l za dizelsko gorivo
  • 1,47 EUR/l za plavi dizel
  • 1,79 EUR/kg za UNP za spremnike
  • 2,49 EUR/kg za UNP za boce

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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