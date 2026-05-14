HZZO donio važnu odluku za više od 400 tisuća ljudi. Udruga: "Stvarno će bolje živjeti"

Dobre vijesti stižu za sve koji imaju dijabetes tipa 2. HZZO je vratio odluku o sto trakica za mjerenje šećera umjesto dosadašnjih 50. Za mnoge to nije bio samo medicinski već i financijski problem. Procjene su da s dijabetesom u Hrvatskoj živi više od 400 tisuća ljudi, a danas se obilježava njihov dan.