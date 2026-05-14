HZZO donio važnu odluku za više od 400 tisuća ljudi. Udruga: "Stvarno će bolje živjeti"

14. svi. 2026. 22:12
HZZO udvostručuje broj trakica za dijabetičare tipa 2, što bi mnogima trebalo olakšati svakodnevno praćenje šećera u krvi.

Dobre vijesti stižu za sve koji imaju dijabetes tipa 2. HZZO je vratio odluku o sto trakica za mjerenje šećera umjesto dosadašnjih 50. Za mnoge to nije bio samo medicinski već i financijski problem. Procjene su da s dijabetesom u Hrvatskoj živi više od 400 tisuća ljudi, a danas se obilježava njihov dan.

"Iskreno govoreći, bolje je nego pedeset, nije dovoljno samo dva puta tjedno, nego vi povremeno morate i u jednom danu pet trakica potrošiti – prije svakog jela, iza svakog jela, pratiti brzinu pada šećera na normalu nakon jela", rekla je Terezija Hrus iz Zagrebačkog dijabetičkog društva za Dnevnik.hr.

Odluku pozdravlja i Hrvatski savez dijabetičkih udruga.

"Nikad nije dosta, ali recimo to tako da, kad je to pravo prije pet godina prepolovljeno, bilo je veliko nezadovoljstvo i među strukom i pacijentima, i da će sada dio osoba koje ostvare pravo puno lakše moći imati regulaciju dijabetesa ako na pravi način budu mjerili glukozu u krvi, stvarno će bolje živjeti", rekao je Davor Skeledžija.

Brojka raste iz dana u dan.

"U Hrvatskoj imamo 415 tisuća registriranih osoba sa šećernom bolesti, a procjenjuje se da bi ukupna brojka mogla premašiti 550 tisuća, to znači da barem 100 – 150 tisuća građana Hrvatske živi i radi, studira, a da ne zna da ima šećernu bolest", rekao je Dario Rahelić, predstojnik Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac.

