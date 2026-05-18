IRB i AI u borbi protiv dijabetesa: Hoće li HZZO u budućnosti plaćati aplikacije kao lijekove?

Projekt AI4Health.Cro u tri je godine postojanja pomogao oko pedeset startupova na njihovu putu od ideje do tržišta. Nekoliko tehnologija koje su prošle kroz ovaj program već su uspješno komercijalizirane i danas se aktivno koriste u hrvatskim bolnicama. Barešić je pritom podsjetila da se umjetna inteligencija već rutinski koristi u medicini, iako pacijenti, pa čak ni liječnici, toga često nisu svjesni jer je uklopljena u postojeće svakodnevne sustave.