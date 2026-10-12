Ljubavna drama razotkrila veliku špijunsku aferu: "Kao u telenoveli"

"Kao da smo u telenoveli ili u stvarno lošem krimiću, došlo je do toga manje-više slučajno kroz istragu ljubavne drame u Hamburgu. Nasljedica imperija restorana imala je problema s mužem, razveli su se, pa je bilo pitanje tko će biti skrbnik djeci. Kako su trebali pripasti ocu, majka je planirala otmicu djece. Hanning je tada bio privatnik i jedan od ljudi koje je bogata nasljednica angažirala da isplanira optmicu. Hanning je to demantirao, ali postoje jasne indicije da je njegova firma bila umiješana u pokušaj difamacije tog oca", istaknuo je Matić.