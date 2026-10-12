STRAŠNA BLAMAŽA U NJEMAČKOJ
Ljubavna drama razotkrila veliku špijunsku aferu: "Kao u telenoveli"
Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić, kod našeg Hrvoja Krešića u Novom danu, govorio je o velikoj špijunskoj aferi koja potresa Njemačku, vezama rastućeg AfD-a s Rusijom te o bliskom odnosu bivše njemačkog kancelara Gerharda Schroedera s Vladimirom Putinom.
Podsjetimo, bivši čelnik Njemačke obavještajne agencije za inozemstvo (BND) August Hanning uhićen je zajedno sa svojim bivšim šefom ureda zbog sumnje u špijunažu, odavanje državnih tajni i veleizdaju.
"Krakovi istrage vode na razne strane, još nije službeno potvrđeno, ali postoje indicije da se krakovi šire po različitim zemljama, pa čak i onima koje se doživljavaju kao konkurenti, suparnici pa i sistemski protivnici poput Kine i Azerbejdžana. Organi iz tih zemalja su potencijalni naručitelji od Hanninga. Pribavio je više od 2000 dokumenata s oznakama strogo povjerljivo ili državna tajna i informacije za internu uporabu iskoristio kao privatnik, izrađivao analize kao privatnik i plasirao informacije, očigledno, trećim zemljama", objasnio je novinar Srećko Matić.
"Kao u telenoveli ili lošem krimiću"
Dodao je kako je priča otkrive posve slučajno, ali da je sve izgledalo kao u telenoveli ili lošem krimiću.
"Kao da smo u telenoveli ili u stvarno lošem krimiću, došlo je do toga manje-više slučajno kroz istragu ljubavne drame u Hamburgu. Nasljedica imperija restorana imala je problema s mužem, razveli su se, pa je bilo pitanje tko će biti skrbnik djeci. Kako su trebali pripasti ocu, majka je planirala otmicu djece. Hanning je tada bio privatnik i jedan od ljudi koje je bogata nasljednica angažirala da isplanira optmicu. Hanning je to demantirao, ali postoje jasne indicije da je njegova firma bila umiješana u pokušaj difamacije tog oca", istaknuo je Matić.
"Njemački obavještajni sustav više je nego kompromitiran"
Hanning se nalazi u istražnom zatvoru i tamo će ostati do daljnjega.
Na pitanje Hrvoja Krešića je li zbog Hanninga kompromitiran čitav njemački obavještajni sustav, Matić je odgovorio da je "više nego kompromitiran".
"Nije samo problem da je kao bivši šef došao do nekih dokumenata korisnih trećim zemljama, poput infomacija o iranskom nuklearnom program ili stanju ruske vojske. Problem je što je to velika blamaža za obavještajni sustav i to baš kad se pokušava vratiti ugled službi. Osim blamaže za Njemačku, puno je važnije za čitavu Europskun uniju da se dodatno podriva povjerenje u BND kao ključnu sigurnosnu tajnu službu u Europi. Riječ je o službi koja se bavi operacijama u inozemstvu, poput CIA-e u SAD-u, a jedna od ključnih zadaća joj je sprečavanje mogućih terorističkih napada", naglasio je novinar Deutsche Wellea.
Napomenuo je kako je zbog toga upitno hoće li druge savezničke službe s njemačkom tajnom službom dijeliti informacije i jesu li svi ovime kompromitirani.
"Pad AfD-ovih aktivnosti s padom ruskih farmi trolova"
Govoreći o ruskim farmama trolova, čija su sjedišta ovih dana uništena u ukrajinskim napadima, nakon čega je došlo do velikog pada aktivnosti na društvenim mrežama rastućeg ekstremno desnog AfD-a, Matić je upozorio kako veze AfD-a i Rusije nisu novost.
"Udar na ruske farme trolove ima posljedice po političku komunikaciju u Njemačkoj. Već je godinama u javnom prostoru prisutna priča o ruskim farmama trolova. Veze između AfD-a u Rusije nisu nikakva novost, postoje izravni financijski tokovi i podrška ruskih državnih institucija AfD-u", rekao je.
Istaknuo je i da je Njemačka prva na udaru Rusije jer je najveća zemlja i ekonomija EU-a.
"Ako netko uspije 'srušiti' Njemačku, sve druge će biti lako srušiti. Upravo Njemačka pruža najveću pomoć Ukrajini i incident s dronovima u Lepzigu pokazao je da smo na udaru. Vlasti u Berlinu već odavno tvrde da se Njemačka nalazi na meti Rusije. Obavještajci rade na sve strane", upozorio je novinar.
Schreoeder na Putinovom rođendanu? "Teška slika za podnijeti"
Komentirajući proslavu rođendana Vladimira Putina, na kojoj je poseban gost bio bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder, Matić je kazao kako je to "teška slika za podnijeti" dok ruski projektili ubijaju desetke civila u Ukrajini.
"Kontroverze s vezama Schroedera s Rusijom i putinom traju od dana kad je napustio dužnost kancelara, ali problem je što on, kao bivši kancelar, i dalje prima određene i ne baš male naknade od njemačke države. Dobro zarađuje i od Moskve i naziva ga se najvažnijim lobistom Vladimira Putina. No, mnoge to ne bi smetalo kad bi produktivno koristio taj utjecaj na Putina pa utjecao da se prestanu ubijati ukrajinski civili", zaključio je novinar Matić.
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