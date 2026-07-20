Kako si pomoći?
Oporavak poslije gripe: Par stvari je važno, evo što učiniti kada se simptomi pogoršavaju
Gripa može izazvati niz simptoma, može trajati i do dva tjedna, a potrebno je obratiti pažnju i na oporavak nakon gripe.
Oglas
U prvom redu je potrebno odmarati, ležati, ali i uzimati dovoljno tekućine. Pomoći mogu i lijekovi koji će tretirati simptome, poput onih protiv bolova.
Oporavak poslije gripe je jednako važan kao i tretiranje same bolesti. Tijelu je potreban određeni period da se odmori i oporavi u potpunosti kako ne bi došlo do pogoršanja simptoma.
Kako se tretira gripa?
Gripa je vrlo zarazna respiratorna infekcija koju uzrokuje virus influenza. Simptomi gripe traju oko tjedan dana, ali slabost i kašalj mogu trajati i tjednima nakon.
Najvažnije je za vrijeme gripe odmarati i ležati, ali i uzimati dovoljno tekućine i paziti na prehranu.
Osim toga, pomoći će i lijekovi protiv bolova koji će ublažiti simptome poput glavobolje, povišene temperature ili bolova u tijelu. Ako je prisutan i kašalj, osoba će trebati uzimati i sirup protiv kašlja, dok će pomoći i kapi za nos.
Oporavak nakon gripe
Nakon gripe se javlja slabost koja se još naziva i postvirusni umor, a može zahvatiti osobe bilo koje dobi nakon preboljene bilo koje viroze.
Isto tako, vrijeme trajanja ovog umora će za svakoga biti drugačije, kao što će i intezitet simptoma biti drugačiji.
S obzirom na to da osoba i nakon bolesti može osjećati pojedine simptome poput slabosti, umora i iscrpljenosti, važno je dopustiti tijelu da se u potpunosti oporavi. Ovdje će najbitniji biti odmor, izostanak tjelesne aktivnosti i uzimanje dovoljno tekućine.
Oporavak treba biti s velikim dozama odmora.
Povratak redovnim aktivnostima ili vježbanju treba biti postepen i treba prvo krenuti s laganim aktivnostima.
Što kada se simptomi pogoršavaju?
U slučaju da se stanje ne poboljšava ili da se simptomi pogoršavaju i osoba ne može normalno funkcionirati, potrebno je posjetiti liječnika.
Kada dolazi do bolova u plućima, problema s disanjem, kratkoće daha, dehidracije, vrtoglavice ili pak visoke temperature koja ne nestaje obavezno treba posjetiti liječnika.
Gripa može biti posebno opasna za starije osobe, osobe koje imaju kronične bolesti poput dijabetesa ili bolesti srca, ali i za malu djecu i trudnice.
Ove skupine moraju paziti na oporavak i uzeti si dovoljno vremena i za oporavak nakon gripe.
Zaključak
Gripu izaziva virus i može imati razne simptome. Iako traje otprilike sedam dana, nekada će oporavak trajati i dulje. Oporavak nakon gripe uključuje mirovanje, ležanje, dovoljan unos tekućine i postepen povratak svakodnevnim aktivnostima. Ako se stanje pogoršava, potrebno je posjetiti liječnika.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas