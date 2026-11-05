Provjerite imate li pravo na besplatno cjepivo protiv gripe

Distribucija cjepiva prema županijskim zavodima za javno zdravstvo započela je 4. studenoga, a očekuje se da će svi zavodi potrebne količine zaprimiti do 12. studenoga. Nakon toga cjepivo će postupno biti dostupno u ambulantama obiteljske medicine i pedijatrijskim ordinacijama, kao i u zavodima za javno zdravstvo, prenosi Dalmacija Danas.