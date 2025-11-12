Gripa u trudnoći: Zašto je opasna, kako se sigurno liječiti i zašto je cijepljenje - važno?

Ilustracija / Unsplash

Trudnoća je posebno razdoblje u životu žene, no donosi i određene fiziološke promjene koje utječu na imunološki sustav, srce i pluća. Upravo zbog tih promjena, trudnice su, prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), u prioritetnoj i najrizičnijoj skupini kada je riječ o gripi.

Iako većina ljudi gripu preboli s blagim simptomima, za trudnice gripa predstavlja znatno veći rizik od razvoja teških oblika bolesti, hospitalizacije pa čak i smrti, u usporedbi sa ženama koje nisu trudne.

Je li gripa u trudnoći opasna?

Smatra se da su trudnice izložene većem riziku od komplikacija zbog dvaju ključnih čimbenika – imunoloških promjena te povećane osjetljivosti trudnica.

Imunološki sustav u trudnoći je prirodno "prilagođen" kako bi prihvatio fetus. Neka istraživanja sugeriraju da teška gripa u trudnoći nije stanje imunodeficijencije, kako se prije smatralo, već upalna bolest koja može dovesti do pretjerane upale pluća i krvožilnog sustava.

Novija istraživanja, uključujući studije sa Sveučilišta Stanford i američke Dječje bolnice Lucile Packard otkrila su da u slučaju teške gripe kod trudnica dolazi do neobično snažne reakcije na virus. U tom slučaju dolazi do razvijanja pretjerane, nekontrolirane upale, ali zato što tijelo reagira previše agresivno.

Ovo stvara povećanu štetu za pluća i krvožilni sustav jer prekomjerna količina citokina privlači previše imunoloških stanica u pluća, što uzrokuje oticanje, zadebljanje i edeme, odnosno nakupljanje tekućine.

Ovo je razlog zašto kod gripe u trudnoći trudnice imaju povećan rizik za tešku upalu pluća i, nažalost, smrt.

Uz imunološke promjene, na tijelo trudnice utječu i fiziološke promjene kod gripe. Povećanje maternice i bebe vrši pritisak na pluća i otežava disanje, dok srce radi pojačano. Ovi faktori čine trudnicu osjetljivijom na respiratorne komplikacije poput upale pluća, što je najčešća komplikacija gripe.

Rizici za majku i fetus:

Osim upale pluća i dehidracije kod majke, gripa nosi i rizike za nerođeno dijete:

prijevremeni porod i niska porođajna težina

visoka tjelesna temperatura (groznica) koja prati gripu, posebno ako se javi u ranoj trudnoći, može biti povezana s povećanim rizikom od oštećenja neuralne cijevi i drugih razvojnih anomalija kod djeteta, zbog čega je ključno sniziti ju

studije, poput onih provedenih nakon pandemije španjolske gripe 1918. godine, ukazuju na moguću povezanost teške gripe u trudnoći s kasnijim povećanim rizikom za bolesti srca i druge zdravstvene probleme kod potomaka

Simptomi gripe u trudnoći

Gripa u trudnoći se često manifestira intenzivnije i naglije nego u općoj populaciji, a pravodobno prepoznavanje simptoma ključno je za brzi početak liječenja i prevenciju komplikacija.

Iako se simptomi gripe i prehlade ponekad preklapaju, gripu karakterizira iznenadni i snažan početak koji doslovno obara s nogu.

Trudnice bi trebale obratiti posebnu pozornost na simptome koji se razvijaju u kratkom roku, unutar nekoliko sati.

Za razliku od prehlade, gripa obično uključuje visoku temperaturu, što je u trudnoći posebno alarmantan znak koji treba odmah tretirati kako bi se smanjio rizik za bebu.

Stoga, ako primijetite da su se uobičajeni simptomi (kao što je grlobolja ili curenje nosa) naglo pretvorili u snažnu iscrpljenost i vrućicu, ključno je odmah reagirati.

Evo pregleda simptoma gripe i znakova kada je nužno hitno potražiti medicinsku pomoć:

Simptomi gripe u trudnoći

Gripa obično počinje naglim pojavljivanjem sljedećih simptoma:

visoka temperatura (groznica): često iznad 38°C

često iznad 38°C izraženi bolovi u mišićima i zglobovima

glavobolja: često snažna i pulsirajuća

često snažna i pulsirajuća opća slabost i umor: osjećaj izrazite iscrpljenosti

osjećaj izrazite iscrpljenosti kašalj: obično suh i intenzivan

obično suh i intenzivan grlobolja i curenje iz nosa

ponekad: proljev i povraćanje

Alarmantni simptomi kod gripe u trudnoći zahtijevaju da se hitno javite liječniku, prvenstveno zbog povećanog rizika od komplikacija.

Potražite hitnu liječničku pomoć ako primijetite bilo koji od ovih znakova, jer mogu upućivati na teške respiratorne komplikacije poput upale pluća:

problemi s disanjem ili kratak dah

bol ili pritisak u prsima ili trbuhu

nagla vrtoglavica ili dezorijentiranost

visoka temperatura koja ne popušta unatoč uzimanju paracetamola

smanjenje ili prestanak djetetovih pokreta

teško ili dugotrajno povraćanje koje može dovesti do dehidracije

Ako ste trudni i sumnjate na gripu, odmah kontaktirajte svog liječnika ili ginekologa. Ne čekajte da se simptomi pogoršaju.

Liječenje gripe u trudnoći - samo uz savjet liječnika

Liječenje gripe u trudnoći mora biti oprezno zbog utjecaja lijekova na fetus, stoga se nikada ne smije samostalno odlučivati o terapiji. Za liječenje se mogu koristiti lijekovi koji smanjuju simptome, no prvenstveno se preporučuje prevencija cijepljenjem.

S obzirom na to da se radi o virusnoj bolesti, ona se ne može liječiti antibioticima već se mogu samo liječiti simptomi.

Za smanjivanje visoke temperature kod gripe u trudnoći se preporučuje paracetamol (acetaminofen). Ovo je lijek koji se koristi za snižavanje temperature i ublažavanje bolova. Ključno je liječiti povišenu temperaturu, posebno u ranim fazama.

Nesteroidni protuupalni lijekovi kao što su ibuprofen, općenito su kontraindicirani u trećem tromjesječju i trebaju se koristiti s velikim oprezom i samo uz liječnički nadzor. Ne uzimajte niti jedan lijek bez savjetovanja niti na svoju ruku.

Adekvatan unos tekućine i mirovanje su temelj oporavka i sprječavanja dehidracije. Za začepljen nos se također ne preporučuju kortikosteroidi već fiziološka otopina ili morska voda za ispiranje nosa.

Najbolja prevencija je cijepljenje

Zdravstvene organizacije jednoglasno preporučuju cijepljenje protiv sezonske gripe kao najbolji način zaštite trudnica i njihovih beba.

"Cijepljenje protiv sezonske gripe je sigurno u svim stadijima trudnoće. Milijuni doza cjepiva davani su trudnicama diljem svijeta dugi niz godina, a cjepivo je ocijenjeno sigurnim u trudnoći. Nakon cijepljenja svoj imunitet prenosite na dijete i štitite ga tijekom prvih šest mjeseci života", piše u preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Također se ističe da postoji dvostruka korist cijepljenja u trudnoći:

zaštita majke

Značajno smanjuje rizik od obolijevanja od teškog oblika gripe i hospitalizacije.

zaštita novorođenčeta

Budući da se bebe mlađe od šest mjeseci ne mogu cijepiti, majčina protutijela prenesena tijekom trudnoće pružaju im zaštitu u prvim, najosjetljivijim mjesecima života.

Važno je i znati da je cjepivo protiv gripe je neaktivno, odnosno, ne može uzrokovati gripu. Cijepljenje se preporučuje u bilo kojem periodu trudnoće.

Ostali savjeti za zaštitu protiv gripe

Osim cijepljenja, ključno je pridržavati se osnovnih higijenskih mjera - često pranje ruku sapunom i vodom, izbjegavanje dodirivanja lica, očiju i usta, izbjegavanje bliskog kontakta s osobama koje pokazuju simptome gripe te redovito provjetravanje prostorija i održavanje kvalitetne prehrane.

To su stvari kojih bi se ionako redovito trebali pridržavati, a u vrijeme gripe postaju još malo bitniji.