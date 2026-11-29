Open AI / ChatGPT

U Dalmaciji se ne žuri, nego ide pomalo, ne jede se bilo što, nego dobra spiza, a kad vas uhvati fjaka, najbolje je pronaći mirno mjesto i odmoriti se. No, dalmatinski govori kriju mnogo više zanimljivih riječi od onih koje svi poznajemo. Pripremili smo deset pitanja koja će pokazati koliko dobro razumijete dalmatinske izraze. Možete li pogoditi svih deset?

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