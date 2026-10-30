OTKRIO GA FBI
Osuđen splitski student koji je prijetio masakrom: "Promijenio sam se. Treniram, ministriram, dajem instrukcije"
Student (25) koji je prijetio masakrom na Filozofskom fakultetu u Splitu osuđen je na godinu i pol zatvora, a tijekom suđenja tvrdio je da se promijenio, da redovito studira, trenira karate i ministrira u crkvi.
D. M. (25) proglašen je krivim za prijetnje smrću studentima i profesorima Filozofskog fakulteta u Splitu, nedozvoljeno posjedovanje ručne bombe te oštećivanje grobova na splitskom groblju Lovrinac.
Izrečena mu je jedinstvena kazna od godinu i šest mjeseci zatvora, od čega šest mjeseci mora provesti iza rešetaka, dok je ostatak kazne uvjetovan na pet godina, piše Leona Barić za Jutarnji list.
Prema presudi, u travnju 2023. godine na internetskoj platformi 4chan objavio je poruku na engleskom jeziku u kojoj je najavio da će tijekom kolokvija iz Statistike II ubiti studente i profesore. Posebno je spomenuo dvije studentice za koje je tvrdio da su mu se rugale.
Policija je za prijetnju doznala 19. travnja, nakon što je obavijest stigla od FBI-ja. Fakultet je odmah reagirao, nastava je privremeno prebačena na internet, održan je izvanredni dekanski kolegij, a angažirani su i zaštitari.
Sud je zaključio da je prijetnja bila ozbiljna te da se nije mogla isključiti mogućnost da ju je namjeravao ostvariti. Kao jedan od dokaza uzet je i ranije snimljeni video na kojem drži ručnu bombu M75, za koju je tvrdio da je riječ o plastičnoj igrački. Vještačenje je, međutim, pokazalo da je riječ o pravoj bombi.
"Promijenio sam se. Treniram, ministriram, dajem instrukcije brucošima..."
Tijekom ispitivanja student je priznao da je napisao prijeteću poruku, ali je tvrdio da nije imao namjeru nikoga ozlijediti. Objasnio je da je bio pod stresom zbog kolokvija i da je objavom želio privući pozornost.
"Bio sam pod stresom zbog kolokvija pa sam otišao na 4chan. Napisao sam tu detaljnu poruku jer sam želio dobiti pozornost, ali nisam to mislio napraviti i nikome ne bih naudio", rekao je policiji.
Na suđenju je istaknuo da je nakon izlaska iz istražnog zatvora promijenio društvo i životne navike. Rekao je da više ne konzumira drogu, alkohol ni tablete te da se druži s kolegama s Ekonomskog fakulteta, na kojem redovito pohađa nastavu. Položio je, kako je naveo, pet i pol od sedam ispita na drugoj godini studija.
"Vrijeme koje sam proveo u zatvoru teško mi je palo i nakon toga sam se potpuno promijenio. Više se ne družim s ljudima koji konzumiraju drogu i alkohol, nego isključivo s kolegama s Ekonomskog fakulteta, koji redovito pohađam", rekao je.
Dodao je da trenira karate, odlazi u teretanu, živi s roditeljima, ministrira u crkvi i daje instrukcije brucošima.
"Od izlaska iz istražnog zatvora nisam imao nijedan incident, nisam počinio prekršaj niti je zbog mene intervenirala bilo koja institucija", kazao je.
Sud uzeo u obzir promjenu načina života
Tijekom postupka saslušani su i svjedoci, među kojima prijatelji i profesori. Jedan od prijatelja ispričao je da mu je student govorio o ranijem konzumiranju heroina, problemima u obitelji i odlascima na Lovrinac, gdje je navodno priznao da je oštetio oko 35 grobova.
Profesor s Filozofskog fakulteta opisao ga je kao često odsutnog i pospanog, ali pristojnog i bez znakova agresivnosti. Dvije studentice ranije su, međutim, elektroničkom poštom izrazile zabrinutost zbog njegova ponašanja.
Sud je kao olakotne okolnosti uzeo u obzir to što ranije nije bio osuđivan, što je u vrijeme počinjenja kaznenih djela bio bitno smanjeno ubrojiv te što je u međuvremenu promijenio životne navike. Pritom je istaknuto da redovito studira, polaže ispite i više ne konzumira alkohol ni droge.
Otegotnom okolnošću ocijenjene su posljedice njegovih postupaka i uznemirenost koju je izazvao. Uz zatvorsku kaznu, naloženo mu je i plaćanje troškova kaznenog postupka u iznosu od 8943,26 eura, piše Jutarnji list.
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