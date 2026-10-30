Osuđen splitski student koji je prijetio masakrom: "Promijenio sam se. Treniram, ministriram, dajem instrukcije"

Sud je zaključio da je prijetnja bila ozbiljna te da se nije mogla isključiti mogućnost da ju je namjeravao ostvariti. Kao jedan od dokaza uzet je i ranije snimljeni video na kojem drži ručnu bombu M75, za koju je tvrdio da je riječ o plastičnoj igrački. Vještačenje je, međutim, pokazalo da je riječ o pravoj bombi.