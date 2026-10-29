Napad na Nizozemce kod zadarske zračne luke: Uhićena još trojica, sumnja se na sačekušu

Ilustracija: Sime Zelic/PIXSELL

U Zadru su uhićena još trojica hrvatskih državljana koje policija dovodi u vezu s napadom na nizozemske državljane u blizini zadarske zračne luke 13. listopada, dva tjedna nakon utakmice Hajduka i Ajaxa.

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Trojica muškaraca, svi punoljetni i s područja Zadra, uhićena su u nastavku istrage napada na nizozemske državljane koji se dogodio 13. listopada oko 20 sati u blizini Zračne luke Zadar, piše Net.hr.

Napad se dogodio na predjelu Babindub, gdje je skupina muškaraca presrela unajmljeni automobil kojim je upravljao 52-godišnji nizozemski državljanin. Napadači su pritom udarali po vozilu i oštetili ga.

Zadarska policija ubrzo nakon prijave uhitila je 23-godišnjeg hrvatskog državljanina. Pretragom njegova doma i automobila pronađeni su predmeti povezani s napadom. Nakon toga je, uz kaznenu prijavu zbog nasilničkog ponašanja i oštećenja tuđe stvari, predan pritvorskom nadzorniku.

Daljnjom istragom policija je identificirala i uhitila ostale sudionike napada.

Sumnjalo se na sačekušu uoči utakmice

Prema neslužbenim informacijama Net.hr-a, u napadnutom automobilu sa sisačkim registarskim oznakama nalazila su se dva nizozemska državljanina. Sumnjalo se da je riječ o unaprijed organiziranoj sačekuši za navijače Ajaxa uoči utakmice s Hajdukom.

Novinari Net.hr-a poslali su upite o novim uhićenjima Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru i zadarskoj policiji, a njihove odgovore očekuju kako bi doznali više detalja o nastavku istrage.