Profesionalni kuhar Billy Parisi podijelio je jednostavan način da se slanina svaki put savršeno ispeče bez prskanja ulja — a sve što trebate jest posve izbjegavati tavu. Billy je rekao: “Napravio sam više slanine nego što se želim sjetiti, još od svojih dana u restoranima. Pržio sam je u tavi, pekao na roštilju, čak i frizirao u dubokom ulju, ali do danas nisam našao bolji način pripreme od ovoga.”