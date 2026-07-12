Držite li posuđe u pećnici? Evo zašto to ne biste trebali raditi

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Tepsije i limovi za pečenje koji su teško dostupni ili razbacani po kuhinji vjerojatno će se rjeđe koristiti. Kako bi uštedjeli prostor i imali ih pri ruci, mnogi ih ljudi, kada nisu u upotrebi, čuvaju u pećnici. No nakon što pročitate zašto stručnjaci savjetuju da to ne radite, možda ćete im poželjeti pronaći novo mjesto u svom domu.

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Kada je pećnica isključena, čini se kao idealno mjesto za odlaganje limova i tepsija za pečenje, pa ne čudi što mnogi imaju tu naviku. U kuhinjskim ladicama često nema dovoljno mjesta, a na vrhu kuhinjskih ormarića brzo skupljaju prašinu, piše klix.ba.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova navika nije nimalo bezazlena te može uzrokovati niz problema, osobito onih koji mogu utjecati na zdravlje.

Ako unutrašnjost pećnice zatrpate limovima i posudama za pečenje, povećavate rizik od njihova oštećenja. Većina limova i tepsija presvučena je posebnim premazima koji omogućuju ravnomjernu raspodjelu topline. No kada se slažu jedan na drugi, taj se premaz može lako oštetiti.

Zato stručnjaci savjetuju da iz pećnice izvadite sve posude koje u njoj držite kako biste izbjegli moguće probleme.

Naime, većina limova i posuda za pečenje ima zaštitni premaz koji, ako se ošteti, može ugroziti sigurnost hrane koja dolazi u dodir s njim.

Oštećen premaz može narušiti kvalitetu hrane koju pečete jer sitne čestice materijala mogu završiti u jelu tijekom pečenja i kontaminirati ga.

Slaganje više limova i tepsija jedan na drugi kako bi svi stali u pećnicu može uzrokovati ogrebotine i oštetiti zaštitni sloj. Rizik je još veći ako na njih odlažete oštre predmete poput vilica ili noževa. Osim toga, lako se može dogoditi da zaboravite kako se u pećnici nalazi posuđe i uključite je, zbog čega se limovi i tepsije mogu pregrijati.

Ako u maloj kuhinji nemate dovoljno prostora, limove za pečenje možete spremiti, primjerice, na kuhinjska kolica koja po potrebi možete premještati ili u plitku kuhinjsku ladicu, gdje neće smetati niti skupljati prašinu.

Jedan jednostavan trik može vam pomoći da pritom uštedite prostor – spremite ih uspravno. Tako ćete ne samo spriječiti nakupljanje prašine, nego i bolje iskoristiti raspoloživi prostor.

Okomito spremanje također smanjuje rizik od zaglavljivanja ili deformiranja posuđa, što se često događa kada se limovi i tepsije slažu vodoravno jedan na drugi.