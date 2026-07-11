Skandinavci se kunu u ovaj trik: Pećnica se lakše čisti bez jakih kemikalija

Sam postupak vrlo je jednostavan. Jedan ili dva limuna potrebno je prepoloviti ili narezati na kriške te ih staviti u posudu prikladnu za pećnicu. Nakon toga treba dodati malo vode i posudu staviti u pećnicu. Pećnicu je potrebno zagrijati na temperaturu od oko 100 do 150 stupnjeva Celzija te ostaviti limun i vodu da se zagrijavaju između 20 i 30 minuta.