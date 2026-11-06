Prije paljenja automobila pokucajte po haubi: Evo zašto je to važno

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S dolaskom hladnijih dana mačke i kune sve češće traže zaklon na toplim mjestima. Jedno od njih je i prostor ispod poklopca motora automobila. Zato stručnjaci za zaštitu životinja savjetuju vozačima da prije pokretanja vozila naprave jednostavnu provjeru.

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Hladne noći predstavljaju dodatnu opasnost za mačke koje borave na otvorenom. Nakon vožnje motor automobila još dugo zadržava toplinu, zbog čega životinje ponekad potraže utočište upravo u motornom prostoru.

Nizozemska organizacija za zaštitu životinja Dierenbescherming upozorava da se mačke mogu zavući između motora i karoserije, a da vozač toga uopće nije svjestan.

Zato preporučuju jednostavnu naviku: prije pokretanja automobila nekoliko puta pokucajte po poklopcu motora. Buka bi mogla preplašiti životinju i potaknuti je da napusti opasno mjesto prije nego što vozač upali motor, prenosi Fenix magazin.

Mačke se skrivaju uz motor, a posljedice mogu biti kobne

Kada vozač pokrene motor, mačka koja se skriva u motornom prostoru može zadobiti teške ozljede. Posebno su opasni ventilator i remenje, koji se počinju okretati i mogu ozlijediti životinju.

Kratko kucanje po poklopcu motora može upozoriti mačku na opasnost i dati joj priliku da pobjegne. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova metoda ne djeluje uvijek.

Mali mačići mogu ostati zarobljeni u motornom prostoru

Dok odrasle mačke često mogu same izaći iz motornog prostora nakon što ih nešto preplaši, mali mačići mogu se zavući u uske dijelove iz kojih se ne mogu samostalno izvući.

Organizacija za pomoć životinjama Tierambulanz Brabant ZuidOost, koja surađuje s Dierenbeschermingom, već je nekoliko puta intervenirala zbog takvih slučajeva.

U jednom od njih mačić se toliko zaglavio u motornom prostoru da više nije mogao osloboditi prednju šapu. Životinju su na kraju spasili djelatnici hitne službe za životinje.

Ako znate da u vašem susjedstvu ima mačaka koje slobodno izlaze na ulicu, prije paljenja automobila obratite pozornost na tiho mijaukanje ili šuškanje ispod poklopca motora. Dodatnu sigurnost može pružiti i pogled kroz prednju masku vozila ili ispod automobila.

Što učiniti ako pronađete mačku ispod poklopca motora?

Ako primijetite mačku ili mačića u motornom prostoru, nemojte pokretati automobil. Također, nemojte životinju na silu izvlačiti jer biste je mogli dodatno ozlijediti.

Najprije pokušajte ostati mirni i omogućiti joj da sama izađe. Ako je životinja zaglavljena ili se ne može osloboditi, obratite se lokalnoj udruzi za zaštitu životinja, skloništu za životinje ili nadležnoj službi za pomoć životinjama.

Ako je potrebna stručna intervencija vatrogasaca, nazovite lokalni broj vatrogasne postrojbe, a ne broj za hitne slučajeve, osim ako postoji neposredna opasnost za ljude ili druga situacija koja zahtijeva hitnu intervenciju.

Jednostavna provjera prije paljenja motora može spriječiti ozbiljne ozljede i spasiti život životinji. Zato tijekom hladnijih mjeseci vrijedi steći naviku da prije svake vožnje pokucate po poklopcu motora i provjerite ima li znakova da se u vozilu skriva neželjeni putnik.