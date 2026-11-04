SKUPA POGREŠKA
Vozača šokirao visok račun: U Italiji ne zaboravljaju neplaćene dugove ni nakon 10 godina
Nakon lijepog odmora ili opuštajućeg putovanja automobilom u inozemstvo, ponekad nas u poštanskom sandučiću dočeka neugodno iznenađenje – pismo iz zemlje koju smo posjetili. Uz kazne za nepropisno parkiranje ili prekoračenje brzine, u nekim slučajevima može stići i kazna zbog neplaćene cestarine. Na to su posebno osjetljivi u Italiji, gdje vam zahtjev za plaćanje mogu poslati čak i za cestarinu koju niste platili prije deset godina. Upravo se to dogodilo nekolicini slovenskih vozača.
U Italiji se cestarina plaća na naplatnim postajama, gdje vozači mogu platiti na automatima ili blagajnama sa zaposlenicima. Osim gotovinom i bankovnim karticama, moguće je koristiti i sustave Telepass ili UnipolMove, koji omogućuju elektroničko plaćanje cestarine. Vozači koji koriste te sustave ne moraju se zaustavljati na naplatnim postajama.
Međutim, kao i u svakoj drugoj situaciji, i na naplatnim postajama može doći do problema. Ako zbog tehničkih ili drugih poteškoća ne možete platiti cestarinu, rampa će vam se najvjerojatnije ipak podići. No to ne znači da ste oslobođeni plaćanja jer su kamere zabilježile registarsku oznaku vašeg vozila.
Kako se navodi na internetskoj stranici jednog od upravitelja talijanskih autocesta, tvrtke Autostrade per l'Italia, vozač u takvom slučaju na kućnu adresu dobiva obavijest o neplaćenoj cestarini sa svim informacijama potrebnima za plaćanje. Dugovanje mora podmiriti u roku od 15 dana, putem interneta, banke ili u uredima upravitelja autocesta.
Kazne mogu dosegnuti nekoliko stotina eura
Ako račun ne podmirite u roku od 15 dana od primitka obavijesti, iznosu neplaćene cestarine dodaju se dodatni troškovi i kazne.
Kako piše talijanski automobilistički časopis Al Volante, upravitelj autoceste poslat će opomenu te prvotnom iznosu pridodati troškove provjere i utvrđivanja podataka o registarskoj oznaci vozila. Ti troškovi obično iznose između pet i 15 eura.
Ako vozač ni nakon toga ne podmiri dugovanje, slučaj preuzima policija. Prekršitelj tada, uz račun za neplaćenu cestarinu, dobiva i novčanu kaznu u iznosu od 87 do 344 eura. Talijanski prometni propisi za takav prekršaj predviđaju i dva kaznena boda.
Troškovi za vozača mogu drastično porasti ako se Autostrade per l'Italia odluči na prisilnu naplatu dugovanja. Nekoliko slovenskih vozača već je doživjelo takvo neugodno iskustvo.
"Danas me u poštanskom sandučiću dočekala omotnica s kaznom zbog neplaćene dvostruke cestarine u Italiji iz siječnja 2023. godine. Iznos nije malen i zanima me može li Italija nakon gotovo četiri godine od mene tražiti gotovo 230 eura za cestarinu koja je iznosila 27 eura, uz obrazloženje da nisam odgovorio na zahtjev za plaćanje, pa mi sada naplaćuju i troškove prisilne naplate, iako nikada nisam dobio nikakvu poštu iz Italije. Sve cestarine plaćao sam bankovnom karticom i bio sam u Italiji najmanje dvadeset puta, ali ovo mi se dogodilo prvi put", napisao je jedan korisnik u Facebook grupi.
Ispod njegove objave pojavili su se deseci komentara, a brojni korisnici opisali su slična iskustva u Italiji.
Neplaćenu cestarinu mogu naplatiti i nakon deset godina
Važno je poznavati i rokove zastare.
Kako navodi Al Volante, policija mora vozaču dostaviti obavijest o novčanoj kazni u roku od 90 dana od utvrđivanja prekršaja. U suprotnom, vozač može podnijeti žalbu na kaznu.
S druge strane, upravitelji autocesta imaju znatno više vremena za naplatu dugovanja. Prema talijanskom zakonodavstvu, neplaćenu cestarinu mogu potraživati čak deset godina nakon njezina nastanka.
Zbog namjernog izbjegavanja plaćanja prijeti čak i zatvor
Ako nadležna tijela utvrde da je vozač namjerno izbjegavao plaćanje cestarine, može mu prijetiti čak i zatvorska kazna.
Riječ je o ponavljanim slučajevima u kojima vozači, primjerice, namjerno prolaze ispod spuštene rampe kako bi izbjegli plaćanje.
Prema pisanju talijanskog časopisa, Kasacijski sud presudio je da takvo postupanje predstavlja kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora do dvije godine ili novčana kazna do 516 eura.
Međutim, kaznena odgovornost može prestati ako vozač podmiri neplaćenu cestarinu i sve dodatne troškove.
Cestarina se mora platiti čak i tijekom štrajka
Mnogi vozači također vjeruju da tijekom štrajka zaposlenika naplatnih postaja ne moraju plaćati cestarinu. No to više nije točno.
Nekada, kada su na naplatnim postajama prevladavale blagajne sa zaposlenicima, tijekom štrajka rampe su se doista podizale jer vozači nisu imali kome platiti cestarinu.
Danas je, međutim, na naplatnim postajama sve više automatskih blagajni i prometnih traka za elektroničku naplatu.
Zbog toga se tijekom štrajka promet preusmjerava na takve naplatne trake, a u pojedinim slučajevima vozačima se račun za cestarinu šalje naknadno.
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