Vozača šokirao visok račun: U Italiji ne zaboravljaju neplaćene dugove ni nakon 10 godina

"Danas me u poštanskom sandučiću dočekala omotnica s kaznom zbog neplaćene dvostruke cestarine u Italiji iz siječnja 2023. godine. Iznos nije malen i zanima me može li Italija nakon gotovo četiri godine od mene tražiti gotovo 230 eura za cestarinu koja je iznosila 27 eura, uz obrazloženje da nisam odgovorio na zahtjev za plaćanje, pa mi sada naplaćuju i troškove prisilne naplate, iako nikada nisam dobio nikakvu poštu iz Italije. Sve cestarine plaćao sam bankovnom karticom i bio sam u Italiji najmanje dvadeset puta, ali ovo mi se dogodilo prvi put", napisao je jedan korisnik u Facebook grupi.