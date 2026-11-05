Nevjerojatno otkriće
Htio je napraviti put za traktor, a onda su arheolozi pronašli blago staro više od 1000 godina
Arheolozi su na jugu Norveške otkrili vikinško blago staro više od tisuću godina. Četiri velike srebrne narukvice pronađene su na dubini od samo 20 centimetara, tijekom istraživanja zemljišta na kojem je poljoprivrednik planirao izgraditi put za traktor.
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"Ovo je bez sumnje najznačajniji događaj u mojoj karijeri", izjavio je Volker Demuth iz Arheološkog muzeja Sveučilišta u Stavangeru, prenosi Science Norway.
Blago skriveno ispod kuće robova
Istraživanja su pokazala da se na tom području nekada nalazilo veliko i moćno vikinško imanje s nekoliko građevina za ljude i životinje. Pronađeni su ostaci posuda od milovke, zakovice, oštrice noževa i kamenje za oštrenje alata.
Arheolozi su otkrili i manju kuću, za koju pretpostavljaju da je služila kao nastamba robova. Upravo ispod njezina poda bilo je zakopano srebrno blago.
Arheolog Ola Tengesdal Lygre isprva je pomislio da je pronašao obične bakrene žice. Tek je pomnijim pregledom shvatio da je riječ o srebru.
Posebnost otkrića jest to što su narukvice pronađene upravo ondje gdje su ih Vikinzi ostavili, što je iznimno rijetko.
Zašto su Vikinzi sakrili blago?
Imanje i narukvice vjerojatno potječu iz 10. stoljeća, razdoblja obilježenog velikim nemirima. Imanje je bilo strateški smješteno tako da je nadziralo ulaz u fjord, a istraživanja su pokazala da je u nekom trenutku izgorjelo.
"Ako su stanovnici imanja morali pobjeći pred napadom, logično je da su sakrili dragocjenosti prije bijega u planine", objasnio je Demuth.
Budući da u Norveškoj tada nije bilo rudnika srebra, ono je moralo stići iz inozemstva, trgovinom, darovima ili pljačkaškim pohodima.
Pronađene narukvice nalikuju srebrnim ogrlicama otkrivenima u istoj regiji 1769. godine, a arheolozi ne isključuju mogućnost povezanosti tih nalaza.
Istraživanje imanja se nastavlja, a srebrno blago bit će izloženo u Arheološkom muzeju Sveučilišta u Stavangeru čim to bude moguće.
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