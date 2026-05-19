Tko je sljedeći James Bond? Tri nova imena u utrci za tajnog agenta, i Bijela kuća ima svoj prijedlog
Casting za nasljednika Daniela Craiga za atraktivnu ulogu Jamesa Bonda je u tijeku. Amazon MGM je službeno objavio da je potraga za novim agentom 007 započela, na čelu s proslavljenom britanskom direktoricom castinga Ninom Gold.
"Potraga za sljedećim Jamesom Bondom je u tijeku. Iako ne planiramo komentirati specifične detalje tijekom procesa castinga, uzbuđeni smo što ćemo podijeliti više vijesti s obožavateljima 007 čim za to dođe vrijeme", objavio je Amazom MGM Studios prošlog tjedna.
Dok traju audicije, stalne spekulacije o favoritima će se nastaviti. Te glasine su već iznjedrile imena poput Aarona Taylor-Johnsona, Toma Hollanda, Harrisa Dickinsona i Scotta Rose-Marsha, a neki nagađaju da je Callum Turner već izabran za ulogu Bonda.
Nedavni veliki favorit nakon izlaska Frankensteina i Orkanskih visova bio je Jacob Elordi, piše Euronews.
Nakon objave da je Nina Gold na čelu castinga, tri nova imena dodala su se na sve veći popis muškaraca koji bi mogli biti Bond. Prvi je Jack Lowden, 35-godišnji glumac kojeg je Gold angažirala u filmu "Slow Horses" kao Rivera Cartwrighta te suprug glumice Saoirse Ronan.
Drugo ime koje se šapuće u Bondovim kuloarima je Louis Patridge, koji je glumio u filmovima "Disclaimer", "Paddington 2" i kao Edward Guinness u Netflixovoj seriji "House of Guinness", seriji koju je stvorio novi Bondov scenarist Steven Knight. Sa 23 godine, možda je malo premlad za Bonda, ali izvješća sugeriraju da Amazon traži mlađeg glumca koji bi obukao smoking za snimanje pet do šest filmova.
Treće ime je Tom Francis, 26-godišnjak je najpoznatiji po svojoj ulozi Joea Gillisa u Jamie Lloydovoj obnovi Sunset Boulevarda Andrewa Lloyda Webera, za koju je osvojio nagradu Laurence Olivier za najboljeg glumca u mjuziklu. Također je glumio u prošlogodišnjem filmu "Jay Kelly" uz Georgea Clooneyja i debitirao na televiziji u seriji "You".
Uloga Bonda obično čini zvijezdu, a glumci u usponu obično su favorizirani. Sean Connery bio je relativno nepoznat prije Bonda, George Lazenby glumio je samo u nekoliko reklama, Roger Moore bio je poznato ime, ali nije imao veliku priliku na velikom platnu, Timothy Dalton imao je sjajnu kazališnu karijeru, ali nije bio etablirana filmska zvijezda, Pierce Brosnan bio je Bondova nada godinama, ali je ostao najpoznatiji po ulozi Remingtona Steelea u istoimenoj TV seriji...
Samo je Daniel Craig imao neke velike filmske akreditacije. Međutim, Casino Royale ga je učinio pravim glavnim glumcem.
Činjenica da već etablirane zvijezde imaju veće plaće, vjerojatnije je da će Amazon računati na relativno nepoznatog glumca u kasnim dvadesetima, a ne na nekoga tko je već tražen.
Protuargument bi mogao biti da će Amazon, koji je prošle godine preuzeo kreativnu kontrolu nad franšizom Bond od dugogodišnjih producenata Barbare Broccoli i Michaela G. Wilsona, prekinuti trend i angažirati poznatijeg glumca. Međutim, to bi značilo da javnost neće otkrivati "novog" izvođača i da će se morati više potruditi kako bi otjerala sjećanja na druge poznate uloge, poput Toma Hollanda koji je već Spider-Man, na primjer.
Potraga je još uvijek u tijeku i u nadolazećim tjednima i mjesecima pojavit će se još nepoznatih imena, sve do konačne objave.
Međutim, njegova adresa gotovo sigurno neće biti u Bijeloj kući. Naime, u predvidljivom činu samomitologizacije, Bijela kuća odgovorila je na službeni proces audicije objavom slike Donalda Trumpa kao agenta 007.
Iako je objava dočekana s ismijavanjem, osnivač Amazona Jeff Bezos je značajan Trumpov saveznik. Ovog 79-godišnjaka možda čeka još jedna cameo uloge, ovaj put u 26. Bondovoj avanturi.
Inače, Bond 26 režirat će Denis Villeneuve, a scenarij piše tvorac "Peaky Blindersa" Steven Knight. Očekuje se da će produkcija započeti 2027., a premijera planirana za 2028.
