Nikad iskreniji princ William: Promijenit ću monarhiju kada postanem kralj

„Trudimo se osigurati da im pružimo sigurnost i zaštitu koja im je potrebna“, rekao je Levyju. „I mi smo vrlo otvorena obitelj, pa razgovaramo o stvarima koje nas muče, a nikad ne znate kakve posljedice to može imati.“ "I zato je važno biti tu jedni za druge i uvjeriti djecu da je sve u redu."