Britanska kraljevska obitelj vrijedi više od milijarde eura: Evo tko najviše zarađuje
Članovi britanske kraljevske obitelji ne primaju klasičnu plaću kakvu ima većina zaposlenih. Umjesto toga, njihovi se troškovi pokrivaju kombinacijom javnih sredstava, prihoda od privatnih imanja te osobnog nasljedstva i investicija.
Britanksa kraljevska obitelj procjenjuje se na imovinu vrijednu više milijardi eura. Iako formalno ne posjeduju imovinu poput Buckinghamske palače, imaju privatne portfelje nekretnina, umjetnina, nakita i drugih vrijednosti koji održavaju njihovu osobnu neto vrijednost na razini višemilijunskih iznosa.
Financiranje ovisi o statusu pojedinog člana, ponajprije o tome ima li ulogu tzv. 'radnog' člana kraljevske obitelji.
Što je Sovereign Grant i kako funkcionira?
Središnji mehanizam financiranja monarhije je Sovereign Grant - godišnja isplata iz državnog proračuna namijenjena pokrivanju službenih dužnosti monarha. Tim se sredstvima održavaju palače koje su u uporabi, financiraju službena putovanja i javni angažmani. Prema dostupnim informacijama, Sovereign Grant bi se u fiskalnoj godini 2026./2027. trebao povećati za oko 60 milijuna dolara, piše tportal.
Uz to, određeni članovi kraljevske obitelji ostvaruju znatne prihode iz vojvodstava, velikih nasljednih zemljišnih posjeda koji godišnje donose milijunske iznose. Ti se prihodi koriste za privatne, službene i humanitarne troškove, a često pokrivaju i troškove drugih radnih članova obitelji.
Primjerice, vojvodstvo Lancaster, koje pripada kralju Charlesu III., prema službenim navodima služi prvenstveno za pokrivanje troškova ostalih članova kraljevske obitelji.
Iako su kraljevske financije složene i djelomično netransparentne, dostupni su podaci koji omogućuju okvirni uvid u to tko su najbogatiji članovi obitelji i tko uopće ne prima službena sredstva.
Kralj Charles III.
Na vrhu ljestvice očekivano je monarh. Prema listi najbogatijih pojedinaca u Ujedinjenom Kraljevstvu koju je 2025. objavio The Sunday Times, neto vrijednost kralja Charlesa III. procijenjena je na oko 736 milijuna eura.
Njegov godišnji prihod iz vojvodstva Lancaster u 2025. godini iznosio je oko 28,1 milijun eura, navodi se na službenim stranicama vojvodstva.
Princ William
Nakon što je 2022. godine, stupanjem oca na prijestolje, preuzeo titulu princa od Walesa, princ William naslijedio je i vojvodstvo Cornwall. Prihodi tog golemog imanja u 2025. godini također su dosezali osmeroznamenkaste iznose, tek nešto niže od prihoda kralja Charlesa.
Prema godišnjem izvješću vojvodstva, Cornwall je ostvario višak od oko 26,3 milijuna eura. Kada Williamov sin, princ George, jednoga dana postane prvi u redu za prijestolje, vojvodstvo će prijeći na njega.
Princ Edward, vojvoda od Kenta
Devedesetogodišnji princ Edward, prvi rođak pokojne kraljice Elizabete II. i vojvoda od Kenta, jedan je od najstarijih aktivnih članova kraljevske obitelji. Tijekom desetljeća primao je sredstva iz Sovereign Granta (ranije Civil List) za pokrivanje troškova svojih službenih dužnosti.
Prema istraživanju koje je 2023. objavio The Guardian, princ Edward je tijekom života primio oko 20,7 milijuna eura službenih isplata. S obzirom na duljinu njegove službe, koja traje još od 1960-ih, taj je iznos znatno manji u usporedbi s godišnjim prihodima Charlesa i Williama.
Princeza Anne
Isto istraživanje Guardiana procjenjuje da je princeza Anne, kći kraljice Elizabete II., tijekom 51 godine službenih dužnosti primila oko 19,1 milijun eura. To znači da su njezini prosječni godišnji službeni troškovi, uključujući osoblje i putovanja, iznosili oko 374 tisuće eura.
S obzirom na to da je Anne poznata kao najaktivniji član kraljevske obitelji, s više od 11.000 službenih događanja između 2002. i 2022. godine, njezin angažman daleko nadmašuje većinu ostalih članova obitelji.
Princ Edward, vojvoda od Edinburgha
Brat kralja Charlesa i princeze Anne, princ Edward, vojvoda od Edinburgha, prema procjenama Guardiana od 1982. godine primio je oko 7,5 milijuna eura iz službenih izvora. To znači da je godišnje za pokrivanje troškova službenih dužnosti primao otprilike 200 tisuća eura.
Princ Harry i Meghan Markle
Princ Harry i Meghan Markle ne primaju sredstva iz Sovereign Granta od 2020. godine. Dok je Harry još bio radni član kraljevske obitelji, financiran je kroz vojvodstvo Cornwall i Sovereign Grant, jednako kao i njegov brat.
Međutim, nakon povlačenja s kraljevskih dužnosti, par je odlučio prekinuti financijske veze s monarhijom. U službenoj izjavi objavljenoj 2020. naveli su kako sredstva iz Sovereign Granta pokrivaju tek mali dio njihovih troškova te da žele postati financijski neovisni članovi kraljevske obitelji.
Andrew Mountbatten-Windsor
Andrew Mountbatten-Windsor, nekadašnji vojvoda od Yorka, primao je sredstva iz Sovereign Granta od 1978. do 2019. godine, u ukupnom iznosu od oko 14,8 milijuna eura, navodi The Guardian. Nakon povlačenja iz javnog života i odustajanja od kraljevskih dužnosti 2019. godine, prestao je primati službena sredstva.
