VAŽNA KARIKA

Princ William imao je ključnu ulogu u "uništenju" princa Andrewa

N1 Info
31. lis. 2025. 08:35
Princ William uvijek je isticao svoju naklonost prema pravdi, a sada je pravda zadovoljena te je njegov stric gotovo i protjeran iz obitelji.

Jučer je iz Buckinghamske palače stiglo službeno priopćenje kako su započeli sa službenim postupkom za oduzimanje titule, počasnih zvanja i priznanja. Nakon oduzimanja titula, bivši princ Andrew bit će primoran koristiti novo ime, ali i odseliti iz rezidencije u kojoj je godinama živio.

Iako je Andrew oduvijek snažno nijekao bilo kakvu krivnju u vezi s financijerom Jeffreyjem Epsteinom, problemi koje je uzrokovao obitelji skupo su ga koštali.

Titule koje se oduzimaju su: princ, vojvoda od Yorka, grof od Invernessa, barun Killyleagh. Također, više neće imati pravo da ga se naziva Njegovo Kraljevsko Visočanstvo. Odlikovanja Reda podvezice i Viteza Velikog križa Viktorijanskog reda također će biti ukinuta.

Odluka o oduzimanju svih kraljevskih benfita je donesena nakon ozbiljnih pogrešaka u Andrewovoj procjeni situacije, a prethodile su joj konzultacije s članovima kraljevske obitelji i predstavnicima vlade koji su izrazili punu podršku tom potezu. Prema mišljenju bivše BBC-jeve dopisnice za kraljevska pitanja Jennie Bond, izgledno je da je princ od Walesa odigrao ključnu ulogu i snažno potaknuo kralja na djelovanje.

"William uskoro odlazi u Brazil na vrlo važnu turneju - a nedavna turneja kralja i kraljice u Vatikan gotovo je bila u sjeni onoga što se događalo s Andrewom, i to se nije smjelo nastaviti", objasnila je Bond za BBC, a prenosi tportal.

Teme
Princ Andrew Princ William

