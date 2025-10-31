Princ William imao je ključnu ulogu u "uništenju" princa Andrewa

Princ William uvijek je isticao svoju naklonost prema pravdi, a sada je pravda zadovoljena te je njegov stric gotovo i protjeran iz obitelji.
Jučer je iz Buckinghamske palače stiglo službeno priopćenje kako su započeli sa službenim postupkom za oduzimanje titule, počasnih zvanja i priznanja. Nakon oduzimanja titula, bivši princ Andrew bit će primoran koristiti novo ime, ali i odseliti iz rezidencije u kojoj je godinama živio.
Iako je Andrew oduvijek snažno nijekao bilo kakvu krivnju u vezi s financijerom Jeffreyjem Epsteinom, problemi koje je uzrokovao obitelji skupo su ga koštali.
Titule koje se oduzimaju su: princ, vojvoda od Yorka, grof od Invernessa, barun Killyleagh. Također, više neće imati pravo da ga se naziva Njegovo Kraljevsko Visočanstvo. Odlikovanja Reda podvezice i Viteza Velikog križa Viktorijanskog reda također će biti ukinuta.
Odluka o oduzimanju svih kraljevskih benfita je donesena nakon ozbiljnih pogrešaka u Andrewovoj procjeni situacije, a prethodile su joj konzultacije s članovima kraljevske obitelji i predstavnicima vlade koji su izrazili punu podršku tom potezu. Prema mišljenju bivše BBC-jeve dopisnice za kraljevska pitanja Jennie Bond, izgledno je da je princ od Walesa odigrao ključnu ulogu i snažno potaknuo kralja na djelovanje.
