30 GODINA OD DIANINE SMRTI
Princ Harry priprema dokumentarac o Diani? Želi ispričati majčinu priču na svoj način
Princ Harry, vojvoda od Sussexa pregovara o snimanju dokumentarnog filma o svojoj majci, Diani, princezi od Walesa.
Kako doznaje The Telegraph, vojvoda želi obilježiti 30. godišnjicu Dianine smrti, koja pada 31. kolovoza iduće godine, odavanjem počasti njezinoj ostavštini "na najsmisleniji način". Obratio se nekolicini prijatelja i članova obitelji svoje pokojne majke, uključujući njezina brata, grofa Spencera, kako bi doznao bi li sudjelovali u dokumentarcu.
Međutim, grof Spencer je u svojim novim memoarima "Labuđi pjev: Diana, moja sestra" naveo da je knjigu odlučio napisati kako bi izbjegao ulogu "govornika pred kamerom" u jednoj od brojnih planiranih produkcija o svojoj sestri, strahujući da bi one mogle slijediti "pogrešne" namjere.
Grof je u knjizi iznio niz tvrdnji o kralju, uključujući navodne pogrdne primjedbe koje je kralj izrekao o princezi u danima nakon njezine smrti.
Na pomolu novi sukob prinčeva?
Vojvodina odluka o snimanju osobnog dokumentarca vjerojatno će razbjesniti princa od Walesa, koji je posljednjih godina šutke podnosio javna otkrića svog brata o njihovu obiteljskom životu, prenosi MSN.
Izvor blizak princu Harryju izjavio je za The Telegraph: "Vojvoda je razgovarao o nizu mogućih projekata kojima bi se obilježila 30. godišnjica smrti njegove majke, Diane, princeze od Walesa. Ništa još nije konačno dogovoreno ni potvrđeno, a on i dalje razmatra koji bi način odavanja počasti njezinoj ostavštini tijekom te važne obljetničke godine bio najsmisleniji.”
Takvu bi emisiju producirala tvrtka Archewell Productions, u vlasništvu Sussexovih, a vjerojatno bi je otkupio Netflix, s kojim Harry i Meghan imaju ugovor o pravu prvokupa sadržaja.
Neki će to doživjeti kao potez kojim se nastoji steći prevlast u borbi za nasljeđe pokojne princeze. Kensingtonska palača nije komentirala kako bi princ William mogao obilježiti tu obljetnicu.
Prije devet godina braća su udružila snage i sudjelovala u dvama dokumentarnim filmovima o svojoj majci povodom 20. obljetnice njezine smrti, no takva se suradnja danas čini nezamislivom.
„Istina je teška”
Pišući svoje memoare, objavljene u utorak, 62-godišnji grof Spencer pobrinuo se da bude prvi u najnovijoj utrci za iznošenje priče o svojoj pokojnoj sestri. Za The Telegraph je izjavio kako ta priča zaslužuje biti ispričana "iskreno, ma koliko to bilo neugodno za druge".
U knjizi grof tvrdi da mu je današnji kralj, tada princ Charles, nedugo nakon Dianine smrti, rekao: "Budite bez brige, dovoljno ćemo je brzo zaboraviti", te da je pritom zvučao "euforično", poput "dobitnika na lutriji".
Palača je promptno reagirala rijetkim priopćenjem u kojem se sugerira da grofovo sjećanje nije točno. Glasnogovornik je izjavio kako je kralj svjestan da "bol zbog gubitka sestre može pomutiti razum, utjecati na prosuđivanje i iskriviti sjećanja na način koji drugi ne prepoznaju, čak ni mnogo godina nakon takvog gubitka".
Grof je potom optužio kralja za psihološku manipulaciju (tzv. gaslighting) i ponašanje koje je "zapanjujuće provokativno". S druge strane, kraljevski izvori optužili su grofa da "trguje onim malim dijelom" princezine privatnosti koji je preostao te da protiv kralja poteže svoje "noževe za rezanje pečenja s obiteljskim grbom".
Grof Spencer, za kojeg se očekuje da će dio prihoda od prodaje memoara donirati u dobrotvorne svrhe, izjavio je kako smatra da ima dužnost zabilježiti svoju verziju događaja.
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