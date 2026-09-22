Princ Harry priprema dokumentarac o Diani? Želi ispričati majčinu priču na svoj način

Izvor blizak princu Harryju izjavio je za The Telegraph: "Vojvoda je razgovarao o nizu mogućih projekata kojima bi se obilježila 30. godišnjica smrti njegove majke, Diane, princeze od Walesa. Ništa još nije konačno dogovoreno ni potvrđeno, a on i dalje razmatra koji bi način odavanja počasti njezinoj ostavštini tijekom te važne obljetničke godine bio najsmisleniji.”