Znanstvenici spustili teleskop 2,4 kilometra ispod mora kako bi testirali Einsteinovu teoriju. Rezultati ih iznenadili

Za sada, međutim, istraživači nemaju dovoljno zabilježenih astrofizičkih neutrina da bi proveli odgovarajuću analizu. Najnoviji rezultati stoga ne predstavljaju dokaz da je Einsteinova teorija pogrešna. Naprotiv, još je jedan eksperiment pokazao da poznati zakoni fizike vrlo dobro opisuju ponašanje prirode.