ISPUNJEN ŽIVOT
Ovo je Einsteinova formula za sreću stara više od 100 godina
Albert Einstein prije više od 100 godina zapisao je dvije kratke misli koje i danas govore o tome što je potrebno za sretniji i ispunjeniji život.
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Albert Einstein poznat je po složenim jednadžbama, teoriji relativnosti i znanstvenoj genijalnosti, no kada je riječ o ljudskoj sreći, jedan od najvećih umova u povijesti ostavio je matematiku po strani.
Njegova "formula" za ispunjen život ne sastoji se od brojeva, već od jednostavnih životnih poruka koje i danas imaju svoju težinu.
Kako glasi Einsteinova formula?
Dok je 1922. godine boravio u hotelu u Tokiju, Einstein je doznao da će dobiti Nobelovu nagradu za fiziku. Kada mu je hotelski kurir donio pošiljku, Einstein nije imao sitnog novca kojim bi ga nagradio.
Umjesto novca, uzeo je dva lista hotelskog papira s logotipom hotela Imperial, na njih zapisao dvije kratke misli, potpisao ih i predao kuriru. Pritom mu je rekao da bi jednog dana mogli vrijediti više od obične napojnice.
Pokazalo se da je bio u pravu. Ti su papiri 2017. godine na aukciji prodani za čak 1,5 milijuna dolara. Njihova vrijednost, međutim, nije samo u novcu, već i u životnim porukama koje je Einstein na njima ostavio.
Miran i skroman život
Na prvom papiru zapisao je svoju misao o sreći: "Miran i skroman život donosi više sreće nego težnja za uspjehom, koja je praćena stalnim nemirom."
Ta se rečenica suprotstavlja kulturi koja veliča stalnu produktivnost, materijalni uspjeh i društveni status. Einstein je, unatoč tome što je dosegnuo svjetsku slavu, smatrao da vanjski uspjeh sam po sebi ne donosi unutarnji mir.
Njegova poruka sugerira da sreća nije nužno povezana sa sljedećim velikim postignućem, većom plaćom ili skupljim automobilom, nego sa sposobnošću pronalaska zadovoljstva u jednostavnosti, tišini i trenutku u kojem živimo.
Stalna potraga za "još" može nas, navodi se, udaljiti od onoga što nam je doista važno.
"Gdje ima volje, ima i načina"
Na drugom papiru Einstein je ostavio još jednu poznatu misao: "Gdje ima volje, ima i načina."
Dok se prva poruka odnosi na unutarnji mir, druga govori o ostvarivanju ciljeva. Einstein nije smatrao da do uspjeha možemo doći bez truda, već je naglašavao snagu ljudske odlučnosti.
Kada se te dvije poruke promatraju zajedno, dobiva se uravnotežen pogled na život. Ambicija i želja za uspjehom same po sebi nisu problem, sve dok proizlaze iz iskrene strasti. Problem nastaje kada zbog njih izgubimo mir i upadnemo u stanje stalnog stresa i nezadovoljstva.
Einsteinovo nasljeđe tako nije samo znanstveno, već nosi i snažnu ljudsku poruku. U svijetu koji nas stalno potiče da imamo više, radimo više i budemo više, njegove riječi podsjećaju na važnost usporavanja i pronalaska mira.
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