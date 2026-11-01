nakon poraza od Rudeša
Potvrđeno: Mario Kovačević više nije trener Dinama. Evo tko će ga naslijediti
Mario Kovačević više nije trener Dinama, potvrdio je zagrebački klub u nedjelju, dan nakon šokantnog poraza od Rudeša (0-1) u 12. kolu HNL-a.
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Vodstvo zagrebačkog kluba na čelu sa Zvonimirom Bobanom očekivano je smijenilo Kovačevića, kome se otkaz predviđao i nakon domaćeg poraza od NEC-a prošli tjedana.
Kovačević je tako zaključio svoju eru u Dinamu s točno 515 dana na klupi, 73 odrađene utakmice i dva osvojena trofeja - prvenstvo i Kup prošle sezone.
Kovačević je u igračkoj karijeri nastupao za Turbina Jablanicu, Sarajevo, Varteks, Slaven Belupo, Međimurje te slovensku Naftu Lendava. Trenersku reputaciju je gradio u Međimurju, Poletu i Podravini, a prve velike uspjehe u seniorskom nogometu ostvaruje s Varaždinom, s kojim osvaja Drugu HNL i uvodi ih u elitno društvo
Nakon zapaženog vođenja Varaždina i uspješne epizode u koprivničkom Slaven Belupu, gdje je u sezoni 24/25. zauzeo 5. mjesto, u lipnju 2025. godine preuzima klupu zagrebačkog Dinama.
Sljedeće dvije utakmice prvu momčad privremeno će preuzeti Jerko Leko, dosadašnji trener Dinama B.
Novi trener bit će poznat uskoro, a predviđa se da će to bi Jerko Leko.
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