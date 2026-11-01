Oglas

nakon poraza od Rudeša

Potvrđeno: Mario Kovačević više nije trener Dinama. Evo tko će ga naslijediti

author
Hina
|
01. stu. 2026. 13:21
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
12.09.2026., stadion Opus Arena, Osijek - SuperSport HNL 2026./2027., 07. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo. Mario Kovacevic Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL

Mario Kovačević više nije trener Dinama, potvrdio je zagrebački klub u nedjelju, dan nakon šokantnog poraza od Rudeša (0-1) u 12. kolu HNL-a.

Oglas

Vodstvo zagrebačkog kluba na čelu sa Zvonimirom Bobanom očekivano je smijenilo Kovačevića, kome se otkaz predviđao i nakon domaćeg poraza od NEC-a prošli tjedana. 
Kovačević je tako zaključio svoju eru u Dinamu s točno 515 dana na klupi, 73 odrađene utakmice i dva osvojena trofeja - prvenstvo i Kup prošle sezone.

Kovačević je u igračkoj karijeri nastupao za Turbina Jablanicu, Sarajevo, Varteks, Slaven Belupo, Međimurje te slovensku Naftu Lendava. Trenersku reputaciju je gradio u Međimurju, Poletu i Podravini, a prve velike uspjehe u seniorskom nogometu ostvaruje s Varaždinom, s kojim osvaja Drugu HNL i uvodi ih u elitno društvo

Nakon zapaženog vođenja Varaždina i uspješne epizode u koprivničkom Slaven Belupu, gdje je u sezoni 24/25. zauzeo 5. mjesto, u lipnju 2025. godine preuzima klupu zagrebačkog Dinama. 

Sljedeće dvije utakmice prvu momčad privremeno će preuzeti Jerko Leko, dosadašnji trener Dinama B.

Novi trener bit će poznat uskoro, a predviđa se da će to bi Jerko Leko

PROČITAJTE JOŠ

Teme
dinamo jerko leko mario kovačević

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ