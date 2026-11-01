Potvrđeno: Mario Kovačević više nije trener Dinama. Evo tko će ga naslijediti

Vodstvo zagrebačkog kluba na čelu sa Zvonimirom Bobanom očekivano je smijenilo Kovačevića, kome se otkaz predviđao i nakon domaćeg poraza od NEC-a prošli tjedana.

Kovačević je tako zaključio svoju eru u Dinamu s točno 515 dana na klupi, 73 odrađene utakmice i dva osvojena trofeja - prvenstvo i Kup prošle sezone.