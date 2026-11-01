osjetljiv trenutak
Leko prvi put progovorio o preuzimanju Dinama: "Zato sam i došao"
Mario Kovačević više nije trener Dinama. Nakon niza loših rezultata, koji su kulminirali iznenađujućim porazom od Rudeša (0:1), zagrebački klub u službeno je potvrdio sporazumni raskid ugovora s dosadašnjim trenerom.
Oglas
Dok uprava traži dugoročno rješenje za klupu Modrih, momčad će u sljedeće dvije utakmice voditi Jerko Leko, dosadašnji trener Dinama II.
Bivši hrvatski reprezentativac već je odradio posljednju utakmicu s drugom momčadi, koja je u 11. kolu SuperSport Prve NL slavila protiv Croatije Zmijavci rezultatom 3:2.
Nakon susreta Leko je za Max Sport prvi put komentirao novu ulogu koja ga čeka na Maksimiru. "Stigle su informacije da bih trebao voditi ove dvije utakmice do reprezentativne pauze. Naravno da sam tu i da sam spreman za sve izazove koji me čekaju u Dinamu, zato sam i došao. Sve će svojim putem doći kako treba", poručio je Leko, prenosi tportal.
Pred njim su dva velika izazova
Leko će tako imati vrlo zahtjevan početak na klupi prve momčadi. Već u četvrtak, 5. studenoga, Dinamo gostuje kod Sunderlanda u četvrtom kolu Europske lige, a samo tri dana poslije na rasporedu je prvenstveni ogled protiv Varaždina.
Modri se nalaze u osjetljivom trenutku sezone. Poraz od Rudeša dodatno je zakomplicirao njihovu prvenstvenu situaciju pa trenutačno za vodećim Hajdukom zaostaju četiri boda, uz utakmicu manje.
U međuvremenu klupsko vodstvo razmatra mogućnosti za trajno rješenje na trenerskoj poziciji. Među imenima koja se spominju u medijima su Pol Planas i Juliano Belletti, stručnjaci iz Barcelonine nogometne škole, no njihov nedostatak ozbiljnijeg iskustva u seniorskom nogometu mogao bi biti otegotna okolnost.
Leko će u dvije nadolazeće utakmice imati priliku pokazati može li se nametnuti kao dugoročno rješenje ili će Dinamo nakon privremenog razdoblja krenuti u potragu za novim trenerom.
U Dinamo stigao iz Jaruna
Leko je u igračkoj karijeri nastupao za Dinamo, Monaco, Bucaspor i Lokomotivu, kao i za "Vatrene", od 2002. do 2009. godina. Upisao je 59 nastupa i zabio dva gola.
Trenersku karijeru započeo je u juniorima Lokomtive. Godine 2021. trenirao je Hrvatski dragovoljac i Lokotivu, a iste je godine preuzeo Jarun, gdje je ostao do 2025. godine. Potom je preuzeo juniore Dinama, a ove je godine vodio drugu momčad "Modrih".
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas