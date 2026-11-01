Leko prvi put progovorio o preuzimanju Dinama: "Zato sam i došao"

Nakon susreta Leko je za Max Sport prvi put komentirao novu ulogu koja ga čeka na Maksimiru. "Stigle su informacije da bih trebao voditi ove dvije utakmice do reprezentativne pauze. Naravno da sam tu i da sam spreman za sve izazove koji me čekaju u Dinamu, zato sam i došao. Sve će svojim putem doći kako treba", poručio je Leko, prenosi tportal.